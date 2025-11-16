کاهش ارتباط والدین دانش آموزان با مدارس نگران کننده است

به گزارش ایلنا از یاسوج، " ایوب رضایی" در نشست صمیمی با خانواده های دانش آموزان شهر مادوان از توابع شهرستان بویراحمد، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد ارتباط بین خانواده‌ها و مدارس در استان کهگیلویه و بویراحمد نسبت به گذشته ضعیف شده در حالیکه باید ارتباطی مستمر و دوطرفه میان والدین، معلمان و مدیران برقرار باشد تا مسائل تربیتی و آموزشی دانش‌آموزان به‌درستی پیگیری شود.

وی با تاکید براینکه ادامه این روند کنونی در آینده بطور حتم تاسفبار و غم انگیز خواهد بود، اظهارداشت: نسلی را که امروز ما بعنوان معلمان و شما بعنوان والدین تعلیم و تربیت می کنیم و می کنید، نام نسل Z را یدک می کشد که نسلی بسیار باهوش، آگاه و آشنا به مسایل اینترنتی و فضای مجازی است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: تعلیم و تربیت این نسل در قیاس با نسل های ما و قبل از ما بسیار متفاوت، سخت و نیازمند صبر و تدبیر است که اگر والدین به این مشخصه ها و ویژگی ها، دقت های لازم را نداشته باشند باعث ایجاد فاصله و گاها گُسل در بین نسل دیروز با نسل امروز و آینده می شود.

رضایی با بیان اینکه والدین امروز موظف اند در راستای فراهم نمودن بسترهای سالم برای نسل Z امروز با مدارس ارتباطات بیشتری برقرار کنند، خاطرنشان کرد: متاسفانه برخلاف این مُدل روانشناسی، روانشناختی و جامعه شناسی، شاهد کاهش ارتباطات والدین با مدارس در استان کهگیلویه و بویراحمد هستیم.

وی گفت: والدین می بایست برای برقراری عواطف مابین خود و فرزندان شان در مدارس، هر هفته با دست اندرکاران مدارس ارتباط برقرار کرده و از وضعیت تعلیمی و تربیتی فرزندان خود آگاه شوند.

رضایی تاکیدکرد که تمام تلاش آموزش و پرورش و دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی بر این است که بستری فراهم شود تا دانش‌آموزان که آینده‌سازان این مرز و بوم‌اند، تربیت صحیح و متوازنی داشته باشند.

وی گفت: تربیت فقط به درس و نمره محدود نمی‌شود، باید همه جنبه‌های رشد از جمله اخلاقی، فرهنگی، ورزشی و اجتماعی در نظر گرفت تا دانش‌آموزانی مسئولیت‌پذیر و جامعه‌پذیر تربیت شوند.

انتهای پیام/