خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد:

کاهش ارتباط والدین دانش آموزان با مدارس نگران کننده است

کاهش ارتباط والدین دانش آموزان با مدارس نگران کننده است
کد خبر : 1714678
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد، کاهش ارتباط والدین دانش آموزان در این استان با مدارس را نگران کننده خواند و ادامه این روند برای آینده نسل جدید جامعه را تاسفبار و غم انگیز عنوان کرد.

به گزارش ایلنا از یاسوج، " ایوب رضایی" در نشست صمیمی با خانواده های دانش آموزان شهر مادوان از توابع شهرستان بویراحمد، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد ارتباط بین خانواده‌ها و مدارس در استان کهگیلویه و بویراحمد نسبت به گذشته ضعیف شده در حالیکه باید ارتباطی مستمر و دوطرفه میان والدین، معلمان و مدیران برقرار باشد تا مسائل تربیتی و آموزشی دانش‌آموزان به‌درستی پیگیری شود.

وی با تاکید براینکه ادامه این روند کنونی در آینده بطور حتم تاسفبار و غم انگیز خواهد بود، اظهارداشت: نسلی را که امروز ما بعنوان معلمان و شما بعنوان والدین تعلیم و تربیت می کنیم و می کنید، نام نسل Z را یدک می کشد که نسلی بسیار باهوش، آگاه و آشنا به مسایل اینترنتی و فضای مجازی است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: تعلیم و تربیت این نسل در قیاس با نسل های ما و قبل از ما بسیار متفاوت، سخت و نیازمند صبر و تدبیر است که اگر والدین به این مشخصه ها و ویژگی ها، دقت های لازم را نداشته باشند باعث ایجاد فاصله و گاها گُسل در بین نسل دیروز با نسل امروز و آینده می شود.

رضایی با بیان اینکه والدین امروز موظف اند در راستای فراهم نمودن بسترهای سالم برای نسل Z امروز  با مدارس ارتباطات بیشتری برقرار کنند، خاطرنشان کرد: متاسفانه برخلاف این مُدل روانشناسی، روانشناختی و جامعه شناسی، شاهد کاهش ارتباطات والدین با مدارس در استان کهگیلویه و بویراحمد هستیم.

وی گفت: والدین می بایست برای برقراری عواطف مابین خود و فرزندان شان در مدارس، هر هفته با دست اندرکاران مدارس ارتباط برقرار کرده و از وضعیت تعلیمی و تربیتی فرزندان خود آگاه شوند.

رضایی تاکیدکرد که  تمام تلاش آموزش و پرورش و دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی بر این است که بستری فراهم شود تا دانش‌آموزان که آینده‌سازان این مرز و بوم‌اند، تربیت صحیح و متوازنی داشته باشند.

وی گفت:   تربیت فقط به درس و نمره محدود نمی‌شود،  باید همه جنبه‌های رشد از جمله اخلاقی، فرهنگی، ورزشی و اجتماعی در نظر گرفت تا دانش‌آموزانی مسئولیت‌پذیر و جامعه‌پذیر تربیت شوند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ