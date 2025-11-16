به گزارش ایلنا، ذبیح الله محمدی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: از عصر روز گذشته -شنبه- بیست و چهارم آبان ماه، بخشی از مرتع پی‌کمر موسوم به «مهازکوه» در منطقه نمارستاق بخش لاریجان موسوم طعمه حریق شد.

وی ادامه داد: بلافاصله نیروهای اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل و سرجنگلبانی لاریجان با کمک عوامل بخشداری لاریجان و نیروهای داوطلب مردمی و جوامع محلی، عملیات اطفا حریق را شروع کردند.

رییس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری آمل اظهارداشت: به‌رغم صعب العبور بودن منطقه و حجم آتش، مأموران منابع طبیعی و جوامع محلی موفق شدند اواخر دیشب آتش را مهار و بطور کامل خاموش کردند.

وی با اشاره به اینکه وسعت عرصه و عامل حریق توسط کارشناسان در دست بررسی و ارزیابی است ،‌گفت که یک اکیپ از نیروهای سرجنگلبانی لاریجان بمنظور پیشگیری و جلوگیری از شعله ور شدن آتش زیر خاکستر، هم اکنون در منطقه مستقر هستند.

محمدی افزود: هموطنان عزیز در صورت مشاهده هرگونه آتش و دود در عرصه‌های جنگلی و مرتعی می‌توانند از طریق شماره‌های تماس ۱۵۰۴ و ۱۳۹ یگان حفاظت منابع طبیعی را مطلع کنند.

