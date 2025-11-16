خبرگزاری کار ایران
آتش‌سوزی در منطقه جنگلی «پی کمر» آمل مهار شد

آتش‌سوزی در منطقه جنگلی «پی کمر» آمل مهار شد
رییس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری آمل گفت که بخشی از مرتع پی‌کمر بخش لاریجان آمل دچار حریق شد که با حضور به‌موقع نیروهای اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان و نیروهای داوطلب مردمی و جوامع محلی، آتش بطور کامل خاموش شد.

به گزارش ایلنا، ذبیح الله محمدی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: از عصر روز گذشته -شنبه- بیست و چهارم آبان ماه، بخشی از مرتع پی‌کمر موسوم به «مهازکوه» در منطقه نمارستاق بخش لاریجان موسوم طعمه حریق شد.

وی ادامه داد: بلافاصله نیروهای اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل و سرجنگلبانی لاریجان با کمک عوامل بخشداری لاریجان و نیروهای داوطلب مردمی و جوامع محلی، عملیات اطفا حریق را شروع کردند.

رییس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری آمل اظهارداشت: به‌رغم صعب العبور بودن منطقه و حجم آتش، مأموران منابع طبیعی و جوامع محلی موفق شدند اواخر دیشب آتش را مهار و بطور کامل خاموش کردند.

وی با اشاره به اینکه وسعت عرصه و عامل حریق توسط کارشناسان در دست بررسی و ارزیابی است ،‌گفت که یک اکیپ از نیروهای سرجنگلبانی لاریجان بمنظور پیشگیری و جلوگیری از شعله ور شدن آتش زیر خاکستر، هم اکنون در منطقه مستقر هستند.

محمدی افزود: هموطنان عزیز در صورت مشاهده هرگونه آتش و دود در عرصه‌های جنگلی و مرتعی می‌توانند از طریق شماره‌های تماس ۱۵۰۴ و ۱۳۹ یگان حفاظت منابع طبیعی را مطلع کنند.

