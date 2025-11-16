مدال طلای مسابقات جهانی در دستان نوجوان مازندرانی

به گزارش خبرنگار ایلنا، در مسابقات جهانی جوجیتسو برزیلی که این روزها در ابوظبی امارات برگزار می‌شود، امیرارسلان انوری توانست برای نخستین بار در تاریخ ورزش قهرمانی استان مازندران، مدال طلای این رقابت‌ها را به دست آورد.

امیرارسلان، دانش‌آموز دبستان پسرانه سما قائم‌شهر و اهل شیرگاه سوادکوه شمالی، پیش‌تر نیز مدال نقره مسابقات جهانی تفلیس گرجستان را در کارنامه خود ثبت کرده بود.

تیم ملی جوجیتسو برزیلی جمهوری اسلامی ایران با هدایت امیرعباس انوری و تلاش‌های امیر همسایه، مسئول این رشته در کشور در این مسابقات حضور یافت. در ترکیب تیم، دو ورزشکار مازندرانی یعنی امیرارسلان و امیر پاشا انوری شرکت داشتند.

امیرارسلان پس از کسب مدال طلا گفت: تمام تلاش ما رسیدن به مدال خوش‌رنگ طلا بود که با دعای خیر خانواده و مردم محقق شد. هدف اصلی ما ارتقای رشته جذاب و مهیج جوجیتسو برزیلی به‌ویژه در استان مازندران است، چراکه استعدادهای فراوانی در این رشته وجود دارد و باید موردتوجه مدیران ورزشی استان قرار گیرند.

همچنین امیر پاشا انوری، دیگر نماینده تیم ملی و برادر امیرارسلان، در نخستین حضور بین‌المللی خود توانست مقام چهارم را کسب کند.

انتهای پیام/