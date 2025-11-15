انفجار گاز در اصفهان، ۴ عضو خانواده را راهی بیمارستان کرد
رییس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از مصدوم شدن چهار عضو یک خانواده به دنبال انفجار ناشی از نشت و تجمع گاز در قهدریجانِ فلاورجان از توابع اصفهان خبر داد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، علیرضا زمانپور افزود: در این حادثه که ساعت ۱۶ و ۵۴ دقیقه امروز در یکی از منازل مسکونی قهدریجان رخ داد، ۲ مرد، یک زن و یک کودک ۲ ماهه مصدوم شدند.
وی با بیان اینکه مصدومان این حادثه دچار ۲ تا ۸۰ درصد سوختگی درجه یک و ۲ شدند، افزود: پس از اعلام حادثه، با اعزام ۲ واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ و یک تیم امدادی جمعیت هلالاحمر خدمات درمانی اولیه در همان لحظات نخست ارائه شد.
رییس اورژانس پیشبیمارستانی استان ادامه داد: سه نفر از مصدومان برای درمان تخصصی به بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان و یک مصدوم نیز به بیمارستان امام حسین(ع) فلاورجان انتقال یافت.