خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انفجار گاز در اصفهان، ۴ عضو خانواده را راهی بیمارستان کرد

انفجار گاز در اصفهان، ۴ عضو خانواده را راهی بیمارستان کرد
کد خبر : 1714570
لینک کوتاه کپی شد.

رییس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از مصدوم شدن چهار عضو یک خانواده به دنبال انفجار ناشی از نشت و تجمع گاز در قهدریجانِ فلاورجان از توابع اصفهان خبر داد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، علیرضا زمانپور افزود: در این حادثه که ساعت ۱۶ و ۵۴ دقیقه امروز در یکی از منازل مسکونی قهدریجان رخ داد، ۲ مرد، یک زن و یک کودک ۲ ماهه مصدوم شدند.

وی با بیان اینکه مصدومان این حادثه دچار ۲ تا ۸۰ درصد سوختگی درجه یک و ۲ شدند، افزود: پس از اعلام حادثه، با اعزام ۲ واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ و یک تیم امدادی جمعیت هلال‌احمر خدمات درمانی اولیه در همان لحظات نخست ارائه شد.

رییس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان ادامه داد: سه نفر از مصدومان برای درمان تخصصی به بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان و یک مصدوم نیز به بیمارستان امام حسین(ع) فلاورجان انتقال یافت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ