خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آتش‌سوزی مجدد در جنگل‌های مرزن‌آباد چالوس

آتش‌سوزی مجدد در جنگل‌های مرزن‌آباد چالوس
کد خبر : 1714568
لینک کوتاه کپی شد.

محدوده‌ای از جنگل‌های بخش مرزن‌آباد چالوس که چند روز پیش دچار آتش‌سوزی شده و با بالگرد مهار شده بود، دوباره دچار حریق شد.

به گزارش ایلنا، آتش‌سوزی اولیه در دهم آبان ماه در ارتفاعات اطراف روستای الیت، در مرز جنگل و مرتع معروف به "دراکیگ" در منطقه مرزن‌آباد چالوس رخ داده بود. این آتش‌سوزی به دلیل سخت‌گذر بودن مسیر و ارتفاع زیاد تا روز چهارشنبه گذشته ادامه داشت و در نهایت با استفاده از یک فروند بالگرد مهار شد.

اما طبق تازه‌ترین گزارش‌ها، این آتش‌سوزی عصر امروز دوباره شعله‌ور شده است.

 مهرداد خزایی‌پول، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - نوشهر، اعلام کرد: در حال حاضر نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی در حال آماده‌سازی و تجهیز برای اعزام به منطقه هستند. به دلیل سخت‌گذر بودن منطقه و فعال شدن کانون‌های آتش و دود ناشی از سوختن لاشبرگ‌ها میان دو صخره، تنها نیروهای آموزش‌دیده و نیروهای بومی آشنا با منطقه به محل حادثه اعزام خواهند شد.

این آتش‌سوزی در محدوده‌ای از جنگل‌های حوزه منابع طبیعی مازندران رخ داده است که با وسعتی بیش از ۶۶۰ هزار هکتار، حدود ۲۸ درصد از مساحت استان را پوشش می‌دهد. این حوزه شامل شهرستان‌های نور، نوشهر، چالوس، عباس‌آباد، تنکابن، رامسر و کلاردشت است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ