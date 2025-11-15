به گزارش ایلنا، آتش‌سوزی اولیه در دهم آبان ماه در ارتفاعات اطراف روستای الیت، در مرز جنگل و مرتع معروف به "دراکیگ" در منطقه مرزن‌آباد چالوس رخ داده بود. این آتش‌سوزی به دلیل سخت‌گذر بودن مسیر و ارتفاع زیاد تا روز چهارشنبه گذشته ادامه داشت و در نهایت با استفاده از یک فروند بالگرد مهار شد.

اما طبق تازه‌ترین گزارش‌ها، این آتش‌سوزی عصر امروز دوباره شعله‌ور شده است.

مهرداد خزایی‌پول، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - نوشهر، اعلام کرد: در حال حاضر نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی در حال آماده‌سازی و تجهیز برای اعزام به منطقه هستند. به دلیل سخت‌گذر بودن منطقه و فعال شدن کانون‌های آتش و دود ناشی از سوختن لاشبرگ‌ها میان دو صخره، تنها نیروهای آموزش‌دیده و نیروهای بومی آشنا با منطقه به محل حادثه اعزام خواهند شد.

این آتش‌سوزی در محدوده‌ای از جنگل‌های حوزه منابع طبیعی مازندران رخ داده است که با وسعتی بیش از ۶۶۰ هزار هکتار، حدود ۲۸ درصد از مساحت استان را پوشش می‌دهد. این حوزه شامل شهرستان‌های نور، نوشهر، چالوس، عباس‌آباد، تنکابن، رامسر و کلاردشت است.

