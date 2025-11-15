خبرگزاری کار ایران
هشدار سطح نارنجی در کرمانشاه؛

آماده‌باش کامل برای مواجهه با شرایط ناپایدار جوی

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه از صدور هشدار سطح نارنجی برای سطح استان خبر داد و بر لزوم اتخاذ تدابیر فوری و پیشگیرانه برای کاهش خسارات احتمالی تأکید کرد.

به گزارش  ایلنا از کرمانشاه،  علیرضا حیدری اعلام کرد: براساس تحلیل آخرین نقشه‌ها و مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی، سامانه بارشی جدید از روز شنبه ۲۴ آبان‌ماه وارد استان شده و تا پایان روز دوشنبه ۲۶ آبان‌ماه فعال خواهد بود. این سامانه به‌ویژه در نیمه‌غربی و مناطق شمالی استان موجب بارش باران، رعدوبرق، وزش باد شدید لحظه‌ای خواهد شد که می‌تواند به سیلابی‌شدن مسیل‌ها، آب‌گرفتگی معابر و اختلال در تردد جاده‌ای منجر شود.

وی افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفته و اقدامات پیشگیرانه شامل پاکسازی دهانه پل‌ها، لایروبی کانال‌ها، کنترل جریان‌های سطحی، پایش نقاط حادثه‌خیز و بررسی پایداری سازه‌های پرخطر در دستور کار قرار دارد.

حیدری ضمن توصیه جدی به پرهیز از تردد، توقف و اسکان در حاشیه رودخانه‌های فصلی و مسیل‌ها، اجتناب از صعود به ارتفاعات و چرای دام در مناطق مرتفع و حفاظت از محصولات و ادوات کشاورزی، از شهروندان خواست از سفرهای غیرضروری در بازه زمانی ورود سامانه خودداری کرده و نکات ایمنی را با دقت رعایت کنند.

مدیرکل مدیریت بحران کرمانشاه اعلام کرد که اطلاع‌رسانی و هشدارها به‌طور مستمر ادامه داشته و وضعیت جوی تا پایان فعالیت سامانه به‌صورت لحظه‌ای پایش می‌شود.

 

