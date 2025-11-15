هشدار سطح نارنجی در کرمانشاه؛

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، علیرضا حیدری اعلام کرد: براساس تحلیل آخرین نقشه‌ها و مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی، سامانه بارشی جدید از روز شنبه ۲۴ آبان‌ماه وارد استان شده و تا پایان روز دوشنبه ۲۶ آبان‌ماه فعال خواهد بود. این سامانه به‌ویژه در نیمه‌غربی و مناطق شمالی استان موجب بارش باران، رعدوبرق، وزش باد شدید لحظه‌ای خواهد شد که می‌تواند به سیلابی‌شدن مسیل‌ها، آب‌گرفتگی معابر و اختلال در تردد جاده‌ای منجر شود.

وی افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفته و اقدامات پیشگیرانه شامل پاکسازی دهانه پل‌ها، لایروبی کانال‌ها، کنترل جریان‌های سطحی، پایش نقاط حادثه‌خیز و بررسی پایداری سازه‌های پرخطر در دستور کار قرار دارد.

حیدری ضمن توصیه جدی به پرهیز از تردد، توقف و اسکان در حاشیه رودخانه‌های فصلی و مسیل‌ها، اجتناب از صعود به ارتفاعات و چرای دام در مناطق مرتفع و حفاظت از محصولات و ادوات کشاورزی، از شهروندان خواست از سفرهای غیرضروری در بازه زمانی ورود سامانه خودداری کرده و نکات ایمنی را با دقت رعایت کنند.

مدیرکل مدیریت بحران کرمانشاه اعلام کرد که اطلاع‌رسانی و هشدارها به‌طور مستمر ادامه داشته و وضعیت جوی تا پایان فعالیت سامانه به‌صورت لحظه‌ای پایش می‌شود.

