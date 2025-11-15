خبرگزاری کار ایران
جانشین پلیس راهور فراجا:

هشدار جدی درباره افزایش تلفات جاده‌ ای
رشد ۴ درصدی جان‌باختگان و وضعیت نگران‌کننده کرمانشاه در تصادفات

جانشین پلیس راهور فراجا با هشدار درباره روند صعودی تلفات جاده‌ای در کشور گفت: در نیمه نخست امسال بیش از ۱۰ هزار و ۴۹۲ نفر در سوانح رانندگی جان خود را از دست داده‌اند و این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود چهار درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، سردار حسن مومنی امروز عصر شنبه۲۴ آبان ماه  در جلسه کمیسیون ایمنی و راهور استان  که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، با تأکید بر اهمیت کاهش تصادفات در کشور افزود:تصادفات یک معضل جدی است که تمامی دستگاه‌ها در آن سهم دارند و هیچ یک از حاضران حاضر نیستند حتی یک نفر از هموطنان به دلیل تصادفات آسیب ببیند.

وی با اشاره به آمار ۲۰۲ هزار مصدوم در شش‌ماهه نخست سال جاری گفت: بخش قابل توجهی از این افراد دچار معلولیت شده‌اند و این مسأله تبعات اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی گسترده‌ای ایجاد می‌کند.

جانشین پلیس راهور فراجا با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد جان‌باختگان در گروه سنی ۱۱ تا ۳۹ سال قرار دارند و ۱۴ درصد نیز در رده سنی ۴۰ تا ۴۹ سال هستند، اظهار کرد: کاهش تصادفات می‌تواند نقش مهمی در حفظ جمعیت جوان کشور داشته باشد.

وی  همچنین گفت: وسایل نقلیه کشور هم‌اکنون حدود ۴۳ میلیون دستگاه است که این تعداد تنها در شش ماه گذشته چهار درصد افزایش داشته و افزایش تصادفات مرتبط با موتورسیکلت‌سواران به‌طور ویژه نگران‌کننده است.

سردار مومنی در ادامه به وضعیت استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: سهم ۷۳ درصدی تصادفات سواری در این استان از میانگین کشوری بالاتر است و این موضوع نشان می‌دهد که باید برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای برای این استان انجام شود.

به گفته وی، سهم واژگونی خودرو و انحراف به چپ در جاده‌های کرمانشاه نیز بیشتر از میانگین کشوری است و تمرکز جدی بر نقاط حادثه‌خیز استان باید در اولویت مدیریت استان قرار گیرد.

مومنی افزود: نقاط حادثه‌خیز شناسایی شده و اقدامات لازم برای حضور میدانی، آشکارسازی و اصلاح این نقاط در دستور کار نیروهای پلیس و دستگاه‌های متولی قرار گرفته است.

جانشین پلیس راهور فراجا همچنین بر استفاده از سامانه‌های هوشمند و فناوری‌های نوین برای کاهش سرعت، کنترل ترافیک و پیشگیری از تخلفات تأکید کرد و گفت: افزایش تعداد دوربین‌های ثبت تخلف در شهرها و جاده‌ها یکی از برنامه‌های مهم پیش روست.

وی با اشاره بر اهمیت اقدامات فرهنگی و ایجابی در کنار اقدامات سلبی افزود: آموزش و فرهنگ‌سازی در حوزه ترافیک باید با برنامه‌ریزی مشخص، متمرکز و هدفمند دنبال شود و برای این حوزه باید متولی مشخص تعیین شود.

به گفته سردار مومنی، بخشداران، فرمانداران و دستگاه‌های فرهنگی می‌توانند با اطلاع‌رسانی در فضای مجازی و بسترهای محلی نقش مهمی در کاهش تصادفات داشته باشند.

وی با اشاره به نقش وزارت کشور و دولت در مدیریت تصادفات خاطرنشان کرد: جلسات شورای ترافیک و کمیسیون‌های مربوطه باید عملیاتی برگزار شود و مصوبات آن به‌موقع اجرایی گردد.

وی همچنین بر اولویت‌بندی اقدامات با توجه به محدودیت امکانات و تمرکز ویژه بر شهرستان‌ها و پاسگاه‌های هدف تأکید کرد. سردار مومنی در پایان بر ضرورت نظارت دقیق بر ناوگان حمل‌ونقل بار و مسافر تأکید کرد و افزود: مدیران فنی پایانه‌های مسافربری باید ایمنی اتوبوس‌ها را به‌صورت جدی کنترل کرده و از صدور مجوز به اتوبوس‌های غیرایمن جلوگیری کنند.

در ادامه جلسه، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه نیز با تأکید بر اهمیت تأمین روشنایی معابر استان گفت: در شهر کرمانشاه حدود هشت هزار کوچه و خیابان و در مجموع استان حدود ۱۷ هزار معبر نیازمند تکمیل روشنایی هستند و برای اجرای این طرح، نظر پلیس در تعیین اولویت‌ها ملاک عمل قرار خواهد گرفت تا هم ایمنی و هم امنیت شهروندان تأمین شود.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه تصادفات آثار روانی و اجتماعی گسترده‌ای دارد، افزود: این حوادث علاوه بر هزینه‌های مادی، نگرانی‌های زیادی در جامعه ایجاد می‌کند و همه بخش‌ها از راننده و خودرو گرفته تا جاده و نهادهای نظارتی و امدادی باید در قالب یک کار تیمی و مشارکتی نقش خود را ایفا کنند.

وی با اشاره به نقش مهم کرمانشاه در تردد زائران اربعین و صادرات کالا به عراق گفت: استان به دلیل موقعیت جغرافیایی خود نیازمند نگاه ملی و حمایت‌های ویژه در حوزه ایمنی راه‌هاست.

حبیبی اصلاح شورای ترافیک شهرستان‌ها، تکمیل قطعات بزرگراه‌ها، توجه به راه‌های فرعی و روستایی، ارتقای ایمنی جاده‌ها، احداث پایگاه‌های امداد و نجات جاده‌ای و توسعه سامانه‌های هوشمند نظارتی را از مصوبات مهم این نشست عنوان کرد و افزود: شناسایی دقیق نقاط حادثه‌خیز و اصلاح آنها باید با سرعت بیشتری انجام شود. وی اظهار امیدواری کرد که اجرای مصوبات این جلسه بتواند زمینه‌ساز کاهش تصادفات در استان باشد و از دستگاه‌های ذیربط خواست همکاری کامل در اجرای برنامه‌ها داشته باشند.

