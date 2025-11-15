هشدار جدی درباره افزایش تلفات جاده‌ ای

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، سردار حسن مومنی امروز عصر شنبه۲۴ آبان ماه در جلسه کمیسیون ایمنی و راهور استان که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، با تأکید بر اهمیت کاهش تصادفات در کشور افزود:تصادفات یک معضل جدی است که تمامی دستگاه‌ها در آن سهم دارند و هیچ یک از حاضران حاضر نیستند حتی یک نفر از هموطنان به دلیل تصادفات آسیب ببیند.

وی با اشاره به آمار ۲۰۲ هزار مصدوم در شش‌ماهه نخست سال جاری گفت: بخش قابل توجهی از این افراد دچار معلولیت شده‌اند و این مسأله تبعات اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی گسترده‌ای ایجاد می‌کند.

جانشین پلیس راهور فراجا با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد جان‌باختگان در گروه سنی ۱۱ تا ۳۹ سال قرار دارند و ۱۴ درصد نیز در رده سنی ۴۰ تا ۴۹ سال هستند، اظهار کرد: کاهش تصادفات می‌تواند نقش مهمی در حفظ جمعیت جوان کشور داشته باشد.

وی همچنین گفت: وسایل نقلیه کشور هم‌اکنون حدود ۴۳ میلیون دستگاه است که این تعداد تنها در شش ماه گذشته چهار درصد افزایش داشته و افزایش تصادفات مرتبط با موتورسیکلت‌سواران به‌طور ویژه نگران‌کننده است.

سردار مومنی در ادامه به وضعیت استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: سهم ۷۳ درصدی تصادفات سواری در این استان از میانگین کشوری بالاتر است و این موضوع نشان می‌دهد که باید برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای برای این استان انجام شود.

به گفته وی، سهم واژگونی خودرو و انحراف به چپ در جاده‌های کرمانشاه نیز بیشتر از میانگین کشوری است و تمرکز جدی بر نقاط حادثه‌خیز استان باید در اولویت مدیریت استان قرار گیرد.

مومنی افزود: نقاط حادثه‌خیز شناسایی شده و اقدامات لازم برای حضور میدانی، آشکارسازی و اصلاح این نقاط در دستور کار نیروهای پلیس و دستگاه‌های متولی قرار گرفته است.

جانشین پلیس راهور فراجا همچنین بر استفاده از سامانه‌های هوشمند و فناوری‌های نوین برای کاهش سرعت، کنترل ترافیک و پیشگیری از تخلفات تأکید کرد و گفت: افزایش تعداد دوربین‌های ثبت تخلف در شهرها و جاده‌ها یکی از برنامه‌های مهم پیش روست.

وی با اشاره بر اهمیت اقدامات فرهنگی و ایجابی در کنار اقدامات سلبی افزود: آموزش و فرهنگ‌سازی در حوزه ترافیک باید با برنامه‌ریزی مشخص، متمرکز و هدفمند دنبال شود و برای این حوزه باید متولی مشخص تعیین شود.

به گفته سردار مومنی، بخشداران، فرمانداران و دستگاه‌های فرهنگی می‌توانند با اطلاع‌رسانی در فضای مجازی و بسترهای محلی نقش مهمی در کاهش تصادفات داشته باشند.

وی با اشاره به نقش وزارت کشور و دولت در مدیریت تصادفات خاطرنشان کرد: جلسات شورای ترافیک و کمیسیون‌های مربوطه باید عملیاتی برگزار شود و مصوبات آن به‌موقع اجرایی گردد.

وی همچنین بر اولویت‌بندی اقدامات با توجه به محدودیت امکانات و تمرکز ویژه بر شهرستان‌ها و پاسگاه‌های هدف تأکید کرد. سردار مومنی در پایان بر ضرورت نظارت دقیق بر ناوگان حمل‌ونقل بار و مسافر تأکید کرد و افزود: مدیران فنی پایانه‌های مسافربری باید ایمنی اتوبوس‌ها را به‌صورت جدی کنترل کرده و از صدور مجوز به اتوبوس‌های غیرایمن جلوگیری کنند.

در ادامه جلسه، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه نیز با تأکید بر اهمیت تأمین روشنایی معابر استان گفت: در شهر کرمانشاه حدود هشت هزار کوچه و خیابان و در مجموع استان حدود ۱۷ هزار معبر نیازمند تکمیل روشنایی هستند و برای اجرای این طرح، نظر پلیس در تعیین اولویت‌ها ملاک عمل قرار خواهد گرفت تا هم ایمنی و هم امنیت شهروندان تأمین شود.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه تصادفات آثار روانی و اجتماعی گسترده‌ای دارد، افزود: این حوادث علاوه بر هزینه‌های مادی، نگرانی‌های زیادی در جامعه ایجاد می‌کند و همه بخش‌ها از راننده و خودرو گرفته تا جاده و نهادهای نظارتی و امدادی باید در قالب یک کار تیمی و مشارکتی نقش خود را ایفا کنند.

وی با اشاره به نقش مهم کرمانشاه در تردد زائران اربعین و صادرات کالا به عراق گفت: استان به دلیل موقعیت جغرافیایی خود نیازمند نگاه ملی و حمایت‌های ویژه در حوزه ایمنی راه‌هاست.

حبیبی اصلاح شورای ترافیک شهرستان‌ها، تکمیل قطعات بزرگراه‌ها، توجه به راه‌های فرعی و روستایی، ارتقای ایمنی جاده‌ها، احداث پایگاه‌های امداد و نجات جاده‌ای و توسعه سامانه‌های هوشمند نظارتی را از مصوبات مهم این نشست عنوان کرد و افزود: شناسایی دقیق نقاط حادثه‌خیز و اصلاح آنها باید با سرعت بیشتری انجام شود. وی اظهار امیدواری کرد که اجرای مصوبات این جلسه بتواند زمینه‌ساز کاهش تصادفات در استان باشد و از دستگاه‌های ذیربط خواست همکاری کامل در اجرای برنامه‌ها داشته باشند.

