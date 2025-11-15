به گزارش ایلنا از کرمانشاه، فرزاد الماسی با اشاره به هماهنگی انجام‌شده با پلیس‌راه روانسر – پاوه و راهداری سروآباد گفت: به دلیل نبود شرایط ایمنی لازم، تردد در گردنه تته امکان‌پذیر نیست و مسیر «سروآباد – هورامان – هجیج – پاوه» به عنوان مسیر جایگزین تعیین شده است.

وی با هشدار به کاربران جاده‌ای افزود: به دلیل احتمال بارش باران و لغزندگی سطح راه در محورهای مواصلاتی منطقه، رانندگان باید با سرعت مطمئنه حرکت کرده، فاصله ایمنی را رعایت و از حرکات ناگهانی خودداری کنند.

الماسی یادآور شد: سال گذشته نیز گردنه تته به طول ۲۱ کیلومتر به علت بارش برف و خطر ریزش بهمن برای مدتی مسدود شده بود که با تلاش نیروهای راهداری پاوه و سروآباد بازگشایی شد.

گردنه تته در محور ارتباطی کرمانشاه – کردستان یکی از نقاط برف‌گیر منطقه است که ارتفاع برف در آن طی زمستان در برخی بخش‌ها به بیش از هشت متر می‌رسد و عملیات برف‌روبی در این مسیر به صورت همزمان توسط راهداری دو شهرستان انجام می‌شود.

انتهای پیام/