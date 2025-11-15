خبرگزاری کار ایران
جانشین انتظامی استان قزوین خبر داد؛

ناکامی حفاران غیرمجاز با حضور به موقع پلیس

ناکامی حفاران غیرمجاز با حضور به موقع پلیس
جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: با حضور به موقع و هوشمندانه ماموران انتظامی پاسگاه کلنجین 4 حفار غیر مجاز در حوالی یکی از روستاهای شهرستان آوج دستگیر شدند.

 به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین،  سرهنگ علی‌اصغر جمالی در تشریح این خبر گفت: در پی کسب خبری مبنی بر حضور حفاران غیر مجاز در اطراف یکی از روستاهای شهرستان آوج، بررسی موضوع در دستور کار ماموران انتظامی پاسگاه کلنجین قرار گرفت.

وی با بیان اینکه با حضور به موقع و هوشمندانه ماموران در محل حفاری، 4 حفار غیرمجاز دستگیرشدند، افزود: در این خصوص یک دستگاه فلزیاب به همراه  سایر تجهیزات حفاری کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان خاطرنشان کرد: متهمان با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

 

