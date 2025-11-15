کاهش محسوس میانگین دما در سراسر استان اصفهان

به گزارش ایلنا از اصفهان، لیلا امینی با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت پیش رو بین یک تا ۲ درجه سلسیوس کاهش می‌یابد، اظهار کرد: بیشینه دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۱۸ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن به چهار درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

وی اضافه کرد: بوئین میاندشت با کمینه دمای سه درجه سلسیوس زیر صفر و چوپانان با بیشینه دمای ۲۵ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب سردترین و گرم‌ترین نقاط استان طی ساعات پیش رو خواهند بود.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: طی امروز شنبه تا اواسط یکشنبه انتظار جوی ناپایدار به صورت افزایش ابر، گاهی وزش باد و در مناطق نیمه غربی بارش باران ملایم و در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف پیش بینی می‌شود.

امینی افزود: اوج فعالیت سامانه امروز در مناطق غربی و جنوبی استان است.

انتهای پیام/