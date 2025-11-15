خبرگزاری کار ایران
کاهش محسوس میانگین دما در سراسر استان اصفهان

کاهش محسوس میانگین دما در سراسر استان اصفهان
رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان از کاهش محسوس میانگین دما در سراسر این استان طی ۲۴ ساعت پیش رو خبرداد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، لیلا امینی با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت پیش رو بین یک تا ۲ درجه سلسیوس کاهش می‌یابد، اظهار کرد: بیشینه دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۱۸ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن به چهار درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

وی اضافه کرد: بوئین میاندشت با کمینه دمای سه درجه سلسیوس زیر صفر و چوپانان با بیشینه دمای ۲۵ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب سردترین و گرم‌ترین نقاط استان طی ساعات پیش رو خواهند بود.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: طی امروز شنبه تا اواسط یکشنبه انتظار جوی ناپایدار به صورت افزایش ابر، گاهی وزش باد و در مناطق نیمه غربی بارش باران ملایم و در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف پیش بینی می‌شود.

امینی افزود: اوج فعالیت سامانه امروز در مناطق غربی و جنوبی استان است.

