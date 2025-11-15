خبرگزاری کار ایران
رییس دادگستری سیستان و بلوچستان خبر داد:

رسیدگی به پرونده فوت کودک ایرانشهری در دادسرای نظامی

رییس دادگستری سیستان و بلوچستان با بیان اینکه پرونده فوت کودک ایرانشهری با قاطعیت در دادسرای نظامی در حال رسیدگی است، گفت: هرگونه صدور حکم تبرئه یا مختومه شدن پرونده کذب است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دادگستری سیستان و بلوچستان، حجت الاسلام والمسلمین علی موحدی‌راد روز شنبه افزود: در پی حادثه‌ای که در جریان عملیات تعقیب و گریز رخ داد و منجر به فوت یک کودک در شهرستان ایرانشهر شد، پرونده از همان ابتدای وقوع قتل در دادسرای نظامی مرکز استان با جدیت و قاطعیت کامل در حال رسیدگی است.

وی بیان کرد: سوابق مرتبط با این پرونده که پیش‌تر در دادسرای عمومی و انقلاب مطرح بوده، برای تکمیل تحقیقات و بهره‌برداری قضایی به دادسرای نظامی ارسال شده است.

به گفته رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، صدور قرار منع تعقیب در خصوص برخی موارد دیگر پرونده بوده و ارتباطی با موضوع قتل کودک مذکور نداشته است.

وی گفت: برخلاف برخی ادعاها، این پرونده مختومه نشده و هیچ تبرئه‌ای در آن صادر نشده، رسیدگی با قوت و در چارچوب مقررات در سازمان قضایی نیروهای مسلح ادامه دارد.

حجت الاسلام موحدی راد تاکید کرد: تمام اقدامات قانونی و قضایی برای بررسی دقیق حادثه و تعیین مسوولیت‌ها در جریان این واقعه در حال انجام است و نتایج نهایی پس از تکمیل تحقیقات در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت.

