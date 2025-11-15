خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشف 200 میلیارد ریال لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در همدان

کشف 200 میلیارد ریال لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در همدان
کد خبر : 1714332
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی استان همدان گفت: ۲۰۰ هزار قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال در شهر همدان کشف و ضبط شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی نیروی انتطامی استان همدان، سردار حسین نجفی بیان کرد: پس از تماس یکی از شهروندان با سامانه ۰۹۶۳۰۰ پلیس امنیت اقتصادی و ارائه گزارشی مبنی بر دپوی لوازم آرایشی بهداشتی قاچاق در یک انبار، رسیدگی به این موضوع در دستور کار پلیس لمنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: مامورین پلیس امنیت اقتصادی استان به صورت نامحسوس اقدام به بررسی صحت گزارش و زیر نظر قرار دادن متهمان کرده و در نهایت پس از انجام یکسری اقدامات اطلاعاتی فنی و پلیسی انبار مورد نظر شناسایی و با هماهنگی قضایی از این انبار بازرسی کردند.

فرمانده انتظامی استان همدان بیان کرد: ماموران در بازرسی از این انبار ۲۰۰ هزار قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی بدون مجوز و قاچاق به ارزش تقریبی ۲۰۰میلیارد ریال را کشف و در این ارتباط ۲ نفر را که یکی اقدام به اجاره ملک برای انبار کالای قاچاق کرده بود را به همراه متهم اصلی دستگیر کردند.

سردار نجفی بیان کرد: لوازم آرایشی و بهداشتی کشف شده از این انبار تاریخ مصرف گذشته بوده همچنین از این انبار برچسب های (لیبل) تقلبی کشف شد که برای بررسی استفاده از این لیبل ها، کشفیات در اختیار سازمان غذا و دارو مرکز استان قرار گرفت.

وی گفت: در این خصوص پرونده تشکیل و در تعزیرات حکومتی همدان تحت رسیدگی است همچنین کالای قاچاق کشف شده تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان شد.

وی بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار قلم لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق و تاریخ مصرف گذشته در استان همدان توسط پلیس امنیت اقتصادی کشف و ضیط شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کشفیات ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ