کشف 200 میلیارد ریال لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در همدان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی نیروی انتطامی استان همدان، سردار حسین نجفی بیان کرد: پس از تماس یکی از شهروندان با سامانه ۰۹۶۳۰۰ پلیس امنیت اقتصادی و ارائه گزارشی مبنی بر دپوی لوازم آرایشی بهداشتی قاچاق در یک انبار، رسیدگی به این موضوع در دستور کار پلیس لمنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: مامورین پلیس امنیت اقتصادی استان به صورت نامحسوس اقدام به بررسی صحت گزارش و زیر نظر قرار دادن متهمان کرده و در نهایت پس از انجام یکسری اقدامات اطلاعاتی فنی و پلیسی انبار مورد نظر شناسایی و با هماهنگی قضایی از این انبار بازرسی کردند.

فرمانده انتظامی استان همدان بیان کرد: ماموران در بازرسی از این انبار ۲۰۰ هزار قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی بدون مجوز و قاچاق به ارزش تقریبی ۲۰۰میلیارد ریال را کشف و در این ارتباط ۲ نفر را که یکی اقدام به اجاره ملک برای انبار کالای قاچاق کرده بود را به همراه متهم اصلی دستگیر کردند.

سردار نجفی بیان کرد: لوازم آرایشی و بهداشتی کشف شده از این انبار تاریخ مصرف گذشته بوده همچنین از این انبار برچسب های (لیبل) تقلبی کشف شد که برای بررسی استفاده از این لیبل ها، کشفیات در اختیار سازمان غذا و دارو مرکز استان قرار گرفت.

وی گفت: در این خصوص پرونده تشکیل و در تعزیرات حکومتی همدان تحت رسیدگی است همچنین کالای قاچاق کشف شده تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان شد.

وی بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار قلم لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق و تاریخ مصرف گذشته در استان همدان توسط پلیس امنیت اقتصادی کشف و ضیط شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کشفیات ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.

