تامین انشعاب برق و گاز مدارس کانکسی تسریع شود/ روند روبه رشد ساخت ۱۶ مدرسه

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی امروز شنبه در جلسه شورای نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی، با اشاره به برچیده شدن ۱۷۰ مدرسه کانکسی در استان اظهارداشت: اکنون انشعابات برق و گاز مربوط به این مدارس نیز باید به صورت قانونمند و با همکاری دستگاه‌های مرتبط ایجاد شود تا استفاده حداکثری از این فضاها صورت بگیرد.

وی ادامه داد: در زمینه مدارس سنگی نیز از مجموع ۷۰ مدرسه تعداد ۱۶ مدرسه از طریق بنیاد علوی در حال جراست که بیش از ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که باتوجه به فرآیندهای ساخت نیز به زودی به ۵۰ درصد افزایش می‌یابد.

استاندار لرستان خاطرنشان کرد: از این پروژه تعداد ۴۴ پروژه نیز توسط بسیج سازندگی و با تعهد ۵۰ درصدی استانداری لرستان ساخته می‌شود.

شاهرخی گفت: در این راستا مبلغ ۱۰ میلیاردتومان علی الحساب در اختیار سپاه قرار می‌گیرد و ۵۰ درصد نیز توسط استان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تامین اعتبار می‌شود و مابقی را نیز از محل اعتبارات سال ۱۴۰۵پرداخت می‌کنیم.

وی افزود: لازم است آموزش و پرورش استان نیز تا پایان هفته لیست ۴۴ پروژه با اطلاعات کافی، وضعیت پدافند و…به سازمان برنامه ریزی و استانداری تحویل نماید.

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر جذب و پیگیری ویژه پروژه‌های مربوط به خیرین ادامه داد: باید با روشهای مختلف جذب منابع صورت بگیرد، نباید دانش آموزان به عنوان فرزندان ما از سرما بلرزند و به محض دریافت لیست دنبال کارها بروید.

شاهرخی تاکید کرد: نوسازی مدارس هم در این زمینه مسولیت پذیرتر اقدام کند و دغدغه اصلی‌اش رفع مشکلاتی مانند جذب خیرین باشد و برای جذب نتیجه مطلوب اصلاح رویه کنید.

وی ادامه داد: تعهدات بانک سپه را هم با جدیت پیگیری کنید، تا خیرین به صورت جدی ورود کنند و پروژه‌های متعهد شده نیز وارد فاز اجرایی شود تا این طرح نیز با سرعت بیشتری اجرایی شود.

استاندار لرستان با اشاره به برخی اقدامات ارزنده در حوزه مدرسه‌سازی گفت: ساخت یک مدرسه یک توسط معلمین، تعهد ساخت یک مدرسه توسط کارکنان شرکت گاز، ساخت دو مدرسه سنگی توسط خیرین و…را باید اطلاع‌رسانی کنید تا فرهنگ‌سازی لازم در این زمینه انجام گیرد.

شاهرخی یادآور شد: ۴ پروژه مشارکتی خیرین و سپاه هم در همین راستا انجام می‌گیرد و باتوجه به اقدام ارزنده معلمین استان، آموزش و پرورش یک مدرسه سنگی دیگر هم بسازد.

انتهای پیام/