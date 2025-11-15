اردبیل طی 3 روز آینده بارانی خواهد بود
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: بر اساس نقشه های هواشناسی در سه روز آینده، بارش باران در مناطقی از استان پیش بینی می شود.
مجید کوهی در گفتگو با خبرنگار ما در رابطه با آخرین وضعیت هواشناسی استان اردبیل اظهار کرد: براساس نقشه های هواشناسی، از امروز تا اواخر وقت دوشنبه با فعالیت سامانه بارشی و نسبتاً سرد، آسمان استان غالباً نیمه ابری تا ابری بوده و دمای هوا بطور نسبی کاهش می یابد.
وی افزود: همچنین در مناطقی از استان بارش پراکنده باران گاهی بصورت رگبار موقتی پیش بینی می شود. تمرکز بارش بیشتر در نوار شرقی، دامنه کوهستان سبلان و بخش هایی از مناطق شمالی، مناطق جنوبی انتظار می رود. با توجه به کاهش نسبی دما بارش در ارتفاعات سبلان بصورت برف خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل ادامه داد: با فعالیت سامانه ناپایدار جوی در روز یکشنبه در مناطق مرکزی و بخش هایی از جنوب استان وزش باد نسبتاً شدید پیش بینی می شود که در مناطق مستعد می تواند سبب خیزش گرد و خاک محلی نیز شود.
کوهی اضافه کرد: از روز سه شنبه شرایط جوی در سطح استان پایدار شده و آسمان استان غالباً صاف پیش بینی می شود.