اردبیل طی 3 روز آینده بارانی خواهد بود

مجید کوهی در گفتگو با خبرنگار ما در رابطه با آخرین وضعیت هواشناسی استان اردبیل اظهار کرد: براساس نقشه های هواشناسی، از امروز تا اواخر وقت دوشنبه با فعالیت سامانه بارشی و نسبتاً سرد، آسمان استان غالباً نیمه ابری تا ابری بوده و دمای هوا بطور نسبی کاهش می یابد.

وی افزود: همچنین در مناطقی از استان بارش پراکنده باران گاهی بصورت رگبار موقتی پیش بینی می شود. تمرکز بارش بیشتر در نوار شرقی، دامنه کوهستان سبلان و بخش هایی از مناطق شمالی، مناطق جنوبی انتظار می رود. با توجه به کاهش نسبی دما بارش در ارتفاعات سبلان بصورت برف خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل ادامه داد: با فعالیت سامانه ناپایدار جوی در روز یکشنبه در مناطق مرکزی و بخش هایی از جنوب استان وزش باد نسبتاً شدید پیش بینی می شود که در مناطق مستعد می تواند سبب خیزش گرد و خاک محلی نیز شود.

کوهی اضافه کرد: از روز سه شنبه شرایط جوی در سطح استان پایدار شده و آسمان استان غالباً صاف پیش بینی می شود.

