خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برخورد مرگبار تیگو ۵ با تریلی در محور چوکام-خواچکین /۳ جوان جان باختند

برخورد مرگبار تیگو ۵ با تریلی در محور چوکام-خواچکین /۳ جوان جان باختند
کد خبر : 1714143
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس راه گیلان از برخورد سواری تیگو ۵ با تریلی کشنده در محور چوکام به خواچکین و از دست رفتن جان ۳ نفر خبر داد.

به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ جاور صفاری اظهار کرد: یک سانحه رانندگی منجر به فوت در ساعت ۲ بامداد امروز در محور چوکام به خواچکین مابین سواری سواری تیگو ۵ با تریلی کشنده به وقوع پیوست.

وی افزود: در این حادثه یک دستگاه سواری تیگو ۵ به علت عدم رعایت فاصله طولی و سرعت بالا با قسمت عقب یک دستگاه تریلی کشنده برخورد کرد و پس از آن به سمت راست جاده منحرف و با درخت حاشیه راه برخورد نمود.

رئیس پلیس راه گیلان ادامه داد: در این سانحه راننده و سرنشین جلو خودرو که هر دو ۲۴ ساله بودند، در دم جان باختند.

این مقام انتظامی ادامه داد: سرنشین عقب خودرو که خانمی ۲۲ ساله بود نیز به شدت مصدوم و به بیمارستان منتقل شد، اما متأسفانه به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

سرهنگ صفاری با اشاره به اینکه سرعت بسیار بالای تیگو و عدم رعایت فاصله طولی عامل اصلی حادثه بوده، بر ضرورت رعایت سرعت مطمئنه و احتیاط در رانندگی به‌ویژه در ساعات شب تأکید کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ