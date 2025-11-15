برخورد مرگبار تیگو ۵ با تریلی در محور چوکام-خواچکین /۳ جوان جان باختند

به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ جاور صفاری اظهار کرد: یک سانحه رانندگی منجر به فوت در ساعت ۲ بامداد امروز در محور چوکام به خواچکین مابین سواری سواری تیگو ۵ با تریلی کشنده به وقوع پیوست.

وی افزود: در این حادثه یک دستگاه سواری تیگو ۵ به علت عدم رعایت فاصله طولی و سرعت بالا با قسمت عقب یک دستگاه تریلی کشنده برخورد کرد و پس از آن به سمت راست جاده منحرف و با درخت حاشیه راه برخورد نمود.

رئیس پلیس راه گیلان ادامه داد: در این سانحه راننده و سرنشین جلو خودرو که هر دو ۲۴ ساله بودند، در دم جان باختند.

این مقام انتظامی ادامه داد: سرنشین عقب خودرو که خانمی ۲۲ ساله بود نیز به شدت مصدوم و به بیمارستان منتقل شد، اما متأسفانه به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

سرهنگ صفاری با اشاره به اینکه سرعت بسیار بالای تیگو و عدم رعایت فاصله طولی عامل اصلی حادثه بوده، بر ضرورت رعایت سرعت مطمئنه و احتیاط در رانندگی به‌ویژه در ساعات شب تأکید کرد.

انتهای پیام/