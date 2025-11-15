در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛
احیای دریاچه ارومیه در دستور کار دولت چهاردهم است/با اقدامات علمی و فنی احیای دریاچه قطعی است
مدیر دفتر برنامهریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه با بیان اینکه احیای دریاچه ارومیه در دستور کار دولت چهاردهم ثرار دارد گفت: با اهتمام همدلی و اقدامات علمی و فنی احیای دریاچه ارومیه قطعی است.
سعید عیسیپور در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، بیان کرد: احیای دریاچه ارومیه همچنان در دستورکار دولت چهاردهم و ستاد احیای دریاچه ارومیه قرار دارد.
وی افزود: برنامه های احیای دریاچه ارومیه با جدیت در قالب برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت و با استفاده از ظرفیت همه مراکز علمی، اساتید، صاحبنظران و دانشگاهیان و نیز مشارکت گروههای مردمی دنبال میشود و مدیریت منابع آب حوضه و ارتقای بهرهوری بخش کشاورزی از سوی متخصصین با جدیت پیگیری میشود.
مدیر دفتر برنامهریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه با اشاره به اخبار منتشر شده در برخی رسانه های مبنی بر عدم احیای دریاچه ارومیه را تکذیب کرد و گفت: چنین مطلبی صحت نداشته و انتشار این خبر درک نادرست رسانه ها از گفته های من بوده است.
عیسی پور تصریح کرد: یقین داریم که با اهتمام، همدلی ملی و اقدامات علمی و فنی، احیای دریاچه ارومیه قطعی است و کارگروه ملی نجات دریاچه با بهرهگیری از آخرین دادههای علمی، راهکارهای عملیاتی و هماهنگیهای بینبخشی، این هدف را با جدیت پیگیری میکند.