۳۵ کیلومتر از محور ازنا_شازند زیر بار ترافیک رفت

به گزارش ایلنا، عنایت اله میرزایی روز شنبه بیست و چهارم آبان ماه در حاشیه بازدید از این محور اظهار کرد: با بهره‌برداری از این ۹ کیلومتر در مجموع ۳۵ کیلومتر در حوزه استان لرستان به اتمام رسیده و زیر بار ترافیک رفته است.

وی ادامه داد: محور ازنا_شارند به طول ۷۰ کیلومتر در دو جبهه کاری ۳۵ کیلومتری در دو استان لرستان و مرکزی در حال انجام می‌باشد که عملیات اجرایی ۳۵ کیلومتر لرستان به اتمام رسیده و زیر بار ترافیک رفته است.

عنایت اله میرزایی به حادثه‌خیز بودن این محور اشاره و تصریح کرد: با توجه به مطالبات مردمی، حادثه‌خیز بودن محور و حساسیت موضوع این محور زیر بار ترافیک رفته اما در آینده‌ای نزدیک با حضور مقامات کشوری و استانی به صورت رسمی افتتاح خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی لرستان در ادامه سخنان با ذکر این نکته که عملیات اجرایی این پروژه درقالب پنج قطعه از سال ۱۳۹۱ آغاز شده است، بیان کرد: عملیات ساخت ۲۶ کیلومتر از محور ازنا_شازند در سنوات قبل انجام شده است.

میرزایی در بخش پایانی سخنان خود به ارزش روز ۱.۸ همتی این پروژه اشاره و خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی ده کیلومتر از این محور در محدوده استان مرکزی نیز به اتمام رسیده و ۲۵ کیلومتر باقیمانده هم در حال انجام است.

