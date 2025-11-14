خبرگزاری کار ایران
تعداد قربانیان سانحه قاچاق سوخت در جنوب کرمان به ١٣ نفر افزایش یافت

تعداد جان‌باختگان سانحه رانندگی شامگاه گدشته محور قلعه‌گنج به رمشک که ابتدا هشت نفر اعلام شده بود، با مشخص شدن ترکیب کامل سرنشینان، به ۱۳ نفر رسید؛ در میان قربانیان، یک زن باردار و ٢ کودک سه‌ ساله و ۶ ساله نیز حضور دارند.

به گزارش ایلنا، رییس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت روز جمعه  بیان کرد: از مجموع جان‌باختگان این حادثه، هشت نفر سرنشین خودروی سواری پژو، سه نفر سرنشین پراید و ٢ نفر سرنشین وانت حامل سوخت قاچاق بودند.

علی‌اصغر خیرخواه افزود: یکی از مصدومان پس از انتقال به بیمارستان جان باخت و آمار فوتی‌ها به ۱۳ نفر رسید.

براساس گزارش اولیه پلیس راه، این سانحه زمانی رخ داد که یک وانت حامل سوخت قاچاق بر اثر انحراف به چپ با خودروی پژو برخورد کرد و سپس یک دستگاه پراید نیز با وانت تصادف کرد.

