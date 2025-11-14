تعداد قربانیان سانحه قاچاق سوخت در جنوب کرمان به ١٣ نفر افزایش یافت

به گزارش ایلنا، رییس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت روز جمعه بیان کرد: از مجموع جان‌باختگان این حادثه، هشت نفر سرنشین خودروی سواری پژو، سه نفر سرنشین پراید و ٢ نفر سرنشین وانت حامل سوخت قاچاق بودند.

علی‌اصغر خیرخواه افزود: یکی از مصدومان پس از انتقال به بیمارستان جان باخت و آمار فوتی‌ها به ۱۳ نفر رسید.

براساس گزارش اولیه پلیس راه، این سانحه زمانی رخ داد که یک وانت حامل سوخت قاچاق بر اثر انحراف به چپ با خودروی پژو برخورد کرد و سپس یک دستگاه پراید نیز با وانت تصادف کرد.

