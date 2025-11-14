خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک مسئول انتظامی خبرداد؛

توقیف ۳۰ دستگاه خودرو به دلیل تخلفات مختلف در لرستان

توقیف ۳۰ دستگاه خودرو به دلیل تخلفات مختلف در لرستان
کد خبر : 1713943
لینک کوتاه کپی شد.

ئیس پلیس‌راه لرستان از توقیف ۳۰ دستگاه خودرو به دلیل تخلفات مختلف در این استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ یدالله نادری روز جمعه بیست و سوم آبان ماه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: در ۲۴ ساعت گذشته مأموران پلیس‌راه در راستای اجرای طرح‌های ویژه کنترل ترافیک و ارتقای نظم و انضباط رانندگی، ۳۰ دستگاه خودرو را به دلیل ارتکاب تخلفات آشکار از جمله سبقت غیرمجاز، حرکات خطرناک، مخدوش بودن پلاک و سایر موارد، عدم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی‌ورانندگی توقیف کردند. 

وی افزود: در اجرای طرح ویژه کنترل ناوگان مسافربری بین‌شهری نیز حدود ۴۰۰ دستگاه اتوبوس توسط مأموران پلیس‌راه موردبررسی و کنترل دقیق قرار گرفتند که از این تعداد، ۶۲ دستگاه به دلیل تخلف از مقررات مشمول اقدام قانونی شدند. 

رئیس پلیس‌راه لرستان تأکید کرد: این طرح‌ها در راستای کاهش تصادفات جاده‌ای، پیشگیری از حوادث تلخ و ناگوار و ارتقای سلامت و امنیت عبورومرور در محورهای استان اجرا می‌شود و پلیس بدون هیچ‌گونه اغماض و با رویکرد بازدارندگی با تخلفات برخورد قانونی خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ