یک مسئول انتظامی خبرداد؛
توقیف ۳۰ دستگاه خودرو به دلیل تخلفات مختلف در لرستان
ئیس پلیسراه لرستان از توقیف ۳۰ دستگاه خودرو به دلیل تخلفات مختلف در این استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ یدالله نادری روز جمعه بیست و سوم آبان ماه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت: در ۲۴ ساعت گذشته مأموران پلیسراه در راستای اجرای طرحهای ویژه کنترل ترافیک و ارتقای نظم و انضباط رانندگی، ۳۰ دستگاه خودرو را به دلیل ارتکاب تخلفات آشکار از جمله سبقت غیرمجاز، حرکات خطرناک، مخدوش بودن پلاک و سایر موارد، عدم رعایت قوانین و مقررات راهنماییورانندگی توقیف کردند.
وی افزود: در اجرای طرح ویژه کنترل ناوگان مسافربری بینشهری نیز حدود ۴۰۰ دستگاه اتوبوس توسط مأموران پلیسراه موردبررسی و کنترل دقیق قرار گرفتند که از این تعداد، ۶۲ دستگاه به دلیل تخلف از مقررات مشمول اقدام قانونی شدند.
رئیس پلیسراه لرستان تأکید کرد: این طرحها در راستای کاهش تصادفات جادهای، پیشگیری از حوادث تلخ و ناگوار و ارتقای سلامت و امنیت عبورومرور در محورهای استان اجرا میشود و پلیس بدون هیچگونه اغماض و با رویکرد بازدارندگی با تخلفات برخورد قانونی خواهد بود.