پاسخ امام جمعه موقت قزوین به شبههافکنان:
شما که نماز باران نیامدید، پس چرا انتظار باران دارید؟
امام جمعه موقت قزوین با بیان اینکه نزول باران رحمت، مشروط به مشارکت همگانی در استغفار و عبادت است، خطاب به منتقدان گفت: کسانی که در نماز باران شرکت نمیکنند، نباید انتظار معجزه داشته باشند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حجتالاسلام محمدتقی سبحانینیا عصر امروز در خطبههای نماز جمعه این هفته شهر قزوین گفت: ما امروز با پدیده بزرگ خشکسالی مواجهیم که طبق آمار در 50 سال گذشته سابقه نداشته است.
وی با بیان اینکه این خشکسالی اختصاص به ایران ندارد، افزود: متأسفانه در فضای مجازی و حقیقی برخی به غلط ادعا می کنند که این پدیده فقط گریبانگیر جمهوری اسلامی است، در حالی که خشکسالی تقریباً در تمام دنیا از جمله اروپا و کشورهای عربی وجود دارد و اخیراً شاهد برگزاری نماز باران در برخی کشورهای عربی بودهایم.
امام جمعه موقت قزوین با اشاره به آیه 52 سوره هود، تصریح کرد: خدای متعال در این آیه میفرماید: "ای قوم! از پروردگارتان آمرزش بطلبید و به سوی او بازگردید تا باران پی در پی از آسمان برای شما بفرستد و بر نیرویتان بیفزاید." این نشان میدهد که استغفار و توبه جمعی، شرط لازم برای نزول رحمت الهی و بارانهای رحمت است.
حجتالاسلام سبحانینیا در ادامه با تأکید بر لزوم تداوم دعا و عبادت برای رفع خشکسالی، خاطرنشان کرد: نماز باران یک دعا و عبادت اجتماعی است و اینگونه نیست که با یک بار خواندن، حتماً باران ببارد. همانطور که برای سایر حاجاتمان مکرر از خداوند درخواست میکنیم، برای طلب باران نیز باید استغاثه و نماز باران را تکرار کنیم.
وی با اشاره به برگزاری نماز باران در هفته گذشته در قزوین، از عموم مردم خواست: در صورت برنامهریزی برای نماز باران دیگر، با حضور حداکثری در این عبادت جمعی شرکت کنند و فراموش نکنند که نزول رحمت الهی منوط به مشارکت همگانی و بازگشت همگان به سوی پروردگار است.
امام جمعه موقت قزوین در تحلیل عوامل مؤثر در خشکسالی، اظهار داشت: باید توجه داشت که حبس باران الهی تنها یک علت ندارد؛ اگرچه گناهان مردم به ویژه گناهان اجتماعی یکی از عوامل مهم است، اما مسائلی مانند آلودگیهای صنعتی، گازهای گلخانهای، جنگها و تغییرات اقلیمی نیز در این پدیده نقش دارند.
حجتالاسلام سبحانینیا در پایان، گرانفروشی، کمفروشی، ربا، رشوه و بیحجابی را از مصادیق گناهان اجتماعی برشمرد و از مردم خواست: هرکس در حد توان و در چارچوب شرع و عرف، نسبت به نهی از منکر اقدام کند، البته به گونهای که وحدت جامعه حفظ شود.
وی پیشنهاد کرد: نصب پوسترهای فرهنگی با عبارات تأثیرگذار در اماکن عمومی و خودروها میتواند گامی مؤثر در ترویج فرهنگ حجاب و دیگر ارزشها باشد.