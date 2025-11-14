خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در راستای ایجاد پایگاه داده دقیق صورت می‌گیرد؛

شناسنامه‌دار شدن پلنگ‌های استان قزوین

شناسنامه‌دار شدن پلنگ‌های استان قزوین
کد خبر : 1713927
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین از اجرای طرح شناسنامه‌دار کردن پلنگ‌های استان خبر داد و گفت: این اقدام در راستای استراتژی جدید حفاظت مشارکتی و برای ایجاد پایگاه داده دقیق از این گونه ارزشمند انجام می‌شود.

به گزارش ایلنا در قزوین، سید اسدالله هاشمی با اشاره به ثبت تصویر سه قلاده پلنگ در شمال استان اظهار کرد: ثبت موفقیت‌آمیز این پلنگ‌ها که شامل ۲ قلاده ماده جوان با ویژگی‌های متمایز بود، گواهی بر فعال بودن کریدور مهاجرتی مناطق حفاظت شده شمال قزوین است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین از اجرای طرح جدید برای شناسنامه‌دار کردن پلنگ‌های استان خبر داد و افزود: در این طرح پایگاه داده‌ای دقیق از مشخصات هر پلنگ شامل ویژگی‌های ظاهری، الگوی خال‌ها، رفتارهای حرکتی و محدوده قلمرو آنها ایجاد خواهد شد.

هاشمی تصریح کرد: این اقدام نه تنها به پایش علمی‌تر وضعیت جمعیتی پلنگ‌ها منجر می‌شود، بلکه مبنای برنامه‌های حفاظتی و تصمیم‌گیری‌های آینده نیز خواهد بود.

این مسئول با بیان اینکه استراتژی حفاظتی استان متحول شده است، یادآور شد: در استراتژی جدید بر تقویت تعاملات انسانی و حیاتی متمرکز شده‌ایم چرا که صرف رصد و ثبت حضور گونه‌ها پاسخگوی تهدیدات پیچیده مدرن نیست.

وی پلنگ را نماد زیبایی طبیعت و شاخص سلامت اکوسیستم دانست و گفت: حضور یا غیبت این گونه نشانگر توازن یا اختلال در زنجیره طبیعی است و مشاهده زنده یک پلنگ در زیستگاه طبیعی به معنای زنده بودن اکوسیستم است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین مهمترین چالش در مناطق همجوار زیستگاه پلنگ را ترس و تلفات دام برشمرد و اظهار کرد: در استراتژی جدید، جبران سریع و کامل خسارت به محور تعامل و ضامن تداوم مشارکت مردم تبدیل شده است.

هاشمی با اشاره به برنامه‌های آموزشی گفت: استفاده از ظرفیت مدارس، رسانه‌های محلی و تدوین محتوای بومی‌سازی شده برای آموزش نسل آینده از اولویت‌های ما محسوب می‌شود و هدف این است که حفاظت از محیط زیست و پلنگ ایرانی به یک ارزش فرهنگی و اجتماعی در میان مردم بومی تبدیل شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین خاطرنشان کرد: سلامت اکوسیستم قزوین به پویایی پلنگ وابسته است و همکاری صمیمانه روستاییان مهمترین زیرساخت حفاظتی ما محسوب می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ