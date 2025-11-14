مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین از اجرای طرح جدید برای شناسنامه‌دار کردن پلنگ‌های استان خبر داد و افزود: در این طرح پایگاه داده‌ای دقیق از مشخصات هر پلنگ شامل ویژگی‌های ظاهری، الگوی خال‌ها، رفتارهای حرکتی و محدوده قلمرو آنها ایجاد خواهد شد.

هاشمی تصریح کرد: این اقدام نه تنها به پایش علمی‌تر وضعیت جمعیتی پلنگ‌ها منجر می‌شود، بلکه مبنای برنامه‌های حفاظتی و تصمیم‌گیری‌های آینده نیز خواهد بود.

این مسئول با بیان اینکه استراتژی حفاظتی استان متحول شده است، یادآور شد: در استراتژی جدید بر تقویت تعاملات انسانی و حیاتی متمرکز شده‌ایم چرا که صرف رصد و ثبت حضور گونه‌ها پاسخگوی تهدیدات پیچیده مدرن نیست.

وی پلنگ را نماد زیبایی طبیعت و شاخص سلامت اکوسیستم دانست و گفت: حضور یا غیبت این گونه نشانگر توازن یا اختلال در زنجیره طبیعی است و مشاهده زنده یک پلنگ در زیستگاه طبیعی به معنای زنده بودن اکوسیستم است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین مهمترین چالش در مناطق همجوار زیستگاه پلنگ را ترس و تلفات دام برشمرد و اظهار کرد: در استراتژی جدید، جبران سریع و کامل خسارت به محور تعامل و ضامن تداوم مشارکت مردم تبدیل شده است.

هاشمی با اشاره به برنامه‌های آموزشی گفت: استفاده از ظرفیت مدارس، رسانه‌های محلی و تدوین محتوای بومی‌سازی شده برای آموزش نسل آینده از اولویت‌های ما محسوب می‌شود و هدف این است که حفاظت از محیط زیست و پلنگ ایرانی به یک ارزش فرهنگی و اجتماعی در میان مردم بومی تبدیل شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین خاطرنشان کرد: سلامت اکوسیستم قزوین به پویایی پلنگ وابسته است و همکاری صمیمانه روستاییان مهمترین زیرساخت حفاظتی ما محسوب می‌شود.