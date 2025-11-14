در راستای ایجاد پایگاه داده دقیق صورت میگیرد؛
شناسنامهدار شدن پلنگهای استان قزوین
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین از اجرای طرح شناسنامهدار کردن پلنگهای استان خبر داد و گفت: این اقدام در راستای استراتژی جدید حفاظت مشارکتی و برای ایجاد پایگاه داده دقیق از این گونه ارزشمند انجام میشود.
به گزارش ایلنا در قزوین، سید اسدالله هاشمی با اشاره به ثبت تصویر سه قلاده پلنگ در شمال استان اظهار کرد: ثبت موفقیتآمیز این پلنگها که شامل ۲ قلاده ماده جوان با ویژگیهای متمایز بود، گواهی بر فعال بودن کریدور مهاجرتی مناطق حفاظت شده شمال قزوین است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین از اجرای طرح جدید برای شناسنامهدار کردن پلنگهای استان خبر داد و افزود: در این طرح پایگاه دادهای دقیق از مشخصات هر پلنگ شامل ویژگیهای ظاهری، الگوی خالها، رفتارهای حرکتی و محدوده قلمرو آنها ایجاد خواهد شد.
هاشمی تصریح کرد: این اقدام نه تنها به پایش علمیتر وضعیت جمعیتی پلنگها منجر میشود، بلکه مبنای برنامههای حفاظتی و تصمیمگیریهای آینده نیز خواهد بود.
این مسئول با بیان اینکه استراتژی حفاظتی استان متحول شده است، یادآور شد: در استراتژی جدید بر تقویت تعاملات انسانی و حیاتی متمرکز شدهایم چرا که صرف رصد و ثبت حضور گونهها پاسخگوی تهدیدات پیچیده مدرن نیست.
وی پلنگ را نماد زیبایی طبیعت و شاخص سلامت اکوسیستم دانست و گفت: حضور یا غیبت این گونه نشانگر توازن یا اختلال در زنجیره طبیعی است و مشاهده زنده یک پلنگ در زیستگاه طبیعی به معنای زنده بودن اکوسیستم است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین مهمترین چالش در مناطق همجوار زیستگاه پلنگ را ترس و تلفات دام برشمرد و اظهار کرد: در استراتژی جدید، جبران سریع و کامل خسارت به محور تعامل و ضامن تداوم مشارکت مردم تبدیل شده است.
هاشمی با اشاره به برنامههای آموزشی گفت: استفاده از ظرفیت مدارس، رسانههای محلی و تدوین محتوای بومیسازی شده برای آموزش نسل آینده از اولویتهای ما محسوب میشود و هدف این است که حفاظت از محیط زیست و پلنگ ایرانی به یک ارزش فرهنگی و اجتماعی در میان مردم بومی تبدیل شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین خاطرنشان کرد: سلامت اکوسیستم قزوین به پویایی پلنگ وابسته است و همکاری صمیمانه روستاییان مهمترین زیرساخت حفاظتی ما محسوب میشود.