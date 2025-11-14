وی اضافه کرد: تیم اعزامی پس از رسیدن به محل حادثه با ۲ مصدوم مواجه شد که متاسفانه به دلیل شدت جراحات وارده فاقد هرگونه علائم حیاتی بودند و تحویل مراجع ذی‌صلاح شدند.

اکبری، از رانندگان خواست با رعایت سرعت ایمن و توجه کامل به قوانین راهنمایی و رانندگی، از بروز چنین حوادث ناگوار جلوگیری کنند.