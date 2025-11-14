رئیس اورژانس قزوین خبر داد:
۲ کشته بر اثر واژگونی زانتیا در جاده بوئینزهرا - قزوین
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث استان قزوین، از کشته شدن ۲ نفر در سانحه واژگونی خودروی زانتیا در جاده بوئینزهرا - قزوین خبر داد.
به گزارش ایلنا در قزوین، یوسف اکبری روز جمعه با اعلام این خبر گفت: بامداد روز جمعه خبر واژگونی یک دستگاه زانتیا به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اطلاع داده شد و بلافاصله یک دستگاه آمبولانس از پایگاه جادهای بویینزهرا به محل اعزام شد.
وی اضافه کرد: تیم اعزامی پس از رسیدن به محل حادثه با ۲ مصدوم مواجه شد که متاسفانه به دلیل شدت جراحات وارده فاقد هرگونه علائم حیاتی بودند و تحویل مراجع ذیصلاح شدند.
اکبری، از رانندگان خواست با رعایت سرعت ایمن و توجه کامل به قوانین راهنمایی و رانندگی، از بروز چنین حوادث ناگوار جلوگیری کنند.