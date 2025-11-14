آتش در کارخانه برفاب شهرکرد مهار شد

وی با اشاره به اینکه این حادثه‌ تلفات جانی و مصدوم نداشت، گفت: علت وقوع آتش‌سوزی و میزان خسارت از سوی کارشناسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت، آتش‌نشانی و کارشناسان در دست بررسی است.

راهنورد بیان کرد: برای مهار آتش پنج دستگاه ماشین آتش‌نشانی از شهرکرد، ۲ دستگاه از فرخشهر و ۲ دستگاه ماشین آتش‌نشانی از قطب صنعتی و خود شرکت به محل حادثه اعزام شد.