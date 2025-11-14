آتش در کارخانه برفاب شهرکرد مهار شد
رییس آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهرکرد گفت: آتشسوزی در کارخانه برفاب شهرکرد که حدود ساعت ۱۰ صبح امروز ۲۳ آبان آغاز شده بود با تلاش نیروهای آتش نشانی مهار شد.
به گزارش ایلنا، عنایت الله راهنورد اظهار داشت: این آتشسوزی در کارگاه تولید کارتن و پلاستیک بسته بندی این واحد صنعتی رخ داد.
وی با اشاره به اینکه این حادثه تلفات جانی و مصدوم نداشت، گفت: علت وقوع آتشسوزی و میزان خسارت از سوی کارشناسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت، آتشنشانی و کارشناسان در دست بررسی است.
راهنورد بیان کرد: برای مهار آتش پنج دستگاه ماشین آتشنشانی از شهرکرد، ۲ دستگاه از فرخشهر و ۲ دستگاه ماشین آتشنشانی از قطب صنعتی و خود شرکت به محل حادثه اعزام شد.