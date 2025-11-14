کشف ۱۰ تن چوب جنگلی دپو شده درعلی آبادکتول

به گزارش ایلنای گلستان، سرهنگ حسین نوروزی گفت: در پی اطلاع واصله مبنی بر دپو چوب جنگلی در این شهرستان موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت عمومی این شهرستان قرارگرفت. محل دپوی چوب‌ها در یکی ازنقاط جنگلی این شهرستان شناسائی و باهماهنگی مرجع قضائی نیروهای انتظامی درمعیت کارشناسان منابع طبیعی به محل اعزام شدند.

نوروزی گفت: در این محل حدود ۱۰تن انواع چوب جنگلی ممنوعه دپو شده کشف وهمچنین یک قبضه سلاح شکاری تک لول غیرمجاز و۲دستگاه ماینر غیرمجاز نیز کشف ویک متهم دراین خصوص به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ نوروزی تصریح کرد: منابع طبیعی میراث گذشتگان بوده و باید در حفظ و نگهداری آن بکوشیم. شهروندان هرگونه اخبارامنیتی انتظامی رابا شماره تلفن ۱۱۰به پلیس اطلاع دهند.

