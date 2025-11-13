خبرگزاری کار ایران
راه‌های کردستان در اولویت دولت چهاردهم /افتتاح بلوار ۲۴ متری سنندج با حضور وزیر راه و شهرسازی

وزیر راه و شهرسازی در سفر خود به کردستان، بهره‌برداری از بلوار ۲۴ متری اتصال میدان قبا به کمربندی آبیدر به طول ۲ هزار و ۳۱۰ متر و ۲۴ کیلومتر از کریدور شمال غرب–جنوب غرب استان را افتتاح کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جهانگیر الیاسی مدیرکل راه و شهرسازی کردستان، در آیین بهره برداری از بلوار ۲۴متری با اشاره به مشخصات پروژه بلوار شامل باند ۷.۳ متری، دیوار حائل و خاکریز گفت: این پروژه دسترسی به شهرک بهاران شامل حدود ۶ هزار و ۵۰۰ واحد مسکن مهر و سه هزار واحد طرح نهضت ملی را تسهیل و نقش مهمی در تکمیل رینگ شهری سنندج ایفا می‌کند.

وی افزود: اعتبار اجرای پروژه ۲۹۵ میلیارد تومان و ارزش کل آن حدود ۶۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

همچنین در ادامه مراسم محسن فتحی،نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت نامناسب جاده‌های استان گفت: از هزار و ۴۵۰ کیلومتر کریدور شمال–جنوب، ۳۰۰ کیلومتر هنوز تکمیل نشده که ۱۵۰ کیلومتر آن در کردستان قرار دارد و تکمیل این مسیرها برای کاهش تصادفات و افزایش امنیت جاده‌ها ضروری است.

فتحی همچنین خواستار تسریع اجرای کنارگذر سنندج شد تا عبور و مرور وسایل نقلیه سنگین از داخل شهر کاهش یابد.

در سفر وزیر به کردستان،علاوه بر افتتاح پروژه‌های راه و بلوار، برنامه‌هایی از جمله بهره‌برداری از تقاطع غیرهمسطح، دیدار با سه خانواده شهید راه و شهرسازی و شرکت در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان برگزار شد.

