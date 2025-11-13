خبرگزاری کار ایران
مدیرکل روستایی استانداری قزوین خبر داد؛

تخصیص 11 میلیارد تومان برای ارتقای ایمنی 18 پایگاه آتش‌نشانی روستایی

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری قزوین از اختصاص اعتباری بالغ بر 11 میلیارد تومان برای تجهیز پایگاه‌های آتش‌نشانی روستایی و ساخت سه پایگاه جدید در مناطق فاقد ایستگاه خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین، صدیقه ربیعی در حاشیه دوره آموزشی نیروهای آتش‌نشانی پایگاه‌های روستایی استان قزوین گفت: از ابتدای سال 1404 تاکنون، بیش از 11 میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز و ارتقای سطح ایمنی 18 پایگاه آتش‌نشانی روستایی تخصیص و واریز شده است. 

وی با اشاره به کمبود زیرساخت ایمنی در برخی مناطق روستایی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، مجوز احداث سه پایگاه آتش‌نشانی جدید در بخش‌هایی از استان که فاقد پایگاه هستند صادر شده تا با تکمیل و بهره‌برداری از آنان، پوشش خدمات ایمنی در سطح روستاها افزایش یابد.

ربیعی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح‌ها در راستای توسعه زیرساخت‌های ایمنی روستاها، افزایش آمادگی نیروهای امدادی و کاهش خسارات ناشی از حوادث احتمالی انجام می‌شود و دوره‌های آموزشی نیز به‌صورت مستمر برای ارتقای مهارت نیروهای عملیاتی ادامه خواهد داشت.  

وی در پایان خاطرنشان کرد: با تخصیص 11 میلیارد تومان اعتبار و ساخت سه پایگاه جدید، روند توسعه و نوسازی پایگاه‌های آتش‌نشانی روستایی در استان قزوین سرعت گرفته و آموزش نیروهای بومی نیز به شکل هدفمند و عملیاتی دنبال می‌شود.

