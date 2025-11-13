خبرگزاری کار ایران
مدیرکل بانوان و خانواده استانداری قزوین:

«تقویت فرهنگ گفتگو» از نیازهای مهم جامعه امروز است

یکی از نیازهای امروز جامعه را «تقویت فرهنگ گفتگو» عنوان کرد و گفت: زندگی آپارتمان‌نشینی و گسترش فضای مجازی باعث کاهش تعاملات انسانی شده است و ضروری است فضاهای گفتگومحور در بین خانواده‌ها، دانشجویان و دانش‌آموزان احیا شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مریم بیدخام ظهر امروز در سومین جلسه کارگروه دائمی دختران نوجوان و جوان گفت: هدف از این کارگروه، شناسایی ظرفیت‌ها، ایده‌ها و دغدغه‌های دختران نخبه و فراهم‌سازی بستر حضور مؤثر آنان در عرصه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است.

وی با تأکید بر اهمیت سرمایه انسانی در توسعه کشور، اظهار کرد: جامعه‌ای که برای رشد فکری، علمی و اجتماعی دختران خود برنامه‌ریزی می‌کند، در مسیر توسعه پایدار گام برمی‌دارد.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری افزود: ارزشمندترین سرمایه هر جامعه نیروی انسانی آن است و خوشبختانه استان قزوین از وجود دختران توانمند، ایده‌پرداز و نخبه در حوزه‌های مختلف بهره‌مند است.

بیدخام ادامه داد: هدف اصلی این کارگروه ایجاد فضایی امن و حمایتگر برای دختران است تا بتوانند ایده‌های خود را در حوزه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مطرح کرده و مسیر اجرایی شدن آن‌ها را از همین‌جا آغاز کنند. بیدخام افزود: جامعه‌ای که به دختران و زنان خود اعتماد کند، مسیر توسعه و پیشرفت را سریع‌تر طی خواهد کرد.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری با اشاره به چالش‌های پیش روی دختران، تصریح کرد: شناسایی دغدغه‌ها، رفع موانع، ایجاد فرصت‌های برابر، تشویق به مشارکت اجتماعی و ارائه آموزش‌های مهارتی از جمله اهداف این کارگروه است. همچنین تقویت اعتمادبه‌نفس و خودباوری در دختران از مهم‌ترین محورهای این طرح محسوب می‌شود.

بیدخام یکی از نیازهای امروز جامعه را «تقویت فرهنگ گفتگو» عنوان کرد و افزود: زندگی آپارتمان‌نشینی و گسترش فضای مجازی باعث کاهش تعاملات انسانی شده است و ضروری است فضاهای گفتگومحور در بین خانواده‌ها، دانشجویان و دانش‌آموزان احیا شود.

وی از همه ظرفیت‌ها و کانون‌های دانشگاهی، دانش‌آموزی، هنری، اشتغال و کارآفرینی استان دعوت کرد تا در قالب تیم‌های دخترانه ایده‌های خود را ارائه دهند. جلسات این کارگروه به‌صورت ماهانه یا هر 45 روز یک‌بار برگزار و عملکرد و چالش‌ها بررسی خواهد شد.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری با اشاره به کاهش نرخ جمعیت در کشور گفت: ادامه این روند در آینده با بسته شدن پنجره جمعیتی، کمبود نیروی جوان، کار و درمان را به همراه خواهد داشت که تبعات اقتصادی و اجتماعی جدی خواهد داشت. وی تأکید کرد: همان‌طور که سرمایه انسانی ارزشمندترین منبع هر جامعه است، باید برای حفظ و حمایت از نیروی جوان و نخبه برنامه‌ریزی جدی انجام شود.

بیدخام افزود: دختران استان در حوزه‌های مختلف علمی و فرهنگی سرآمد هستند و هدف از تشکیل این کارگروه، ایجاد بستری است تا این دختران نخبه با انگیزه و امید به آینده در کشور خود فعالیت کنند و به فکر مهاجرت نباشند.

وی در پایان گفت: ضروری است کمیته‌ها و کانون‌های دخترانه فعال در سطح استان شناسایی شوند تا از ظرفیت همه گروهها استفاده شود.

بیدخام خاطرنشان کرد: کارگروه توانمندسازی دختران نقش واسطه میان دولت و بدنه جامعه را ایفا می‌کند تا مشکلات و آسیب‌های حوزه دختران به‌صورت میدانی شناسایی و از طریق ایده‌ها و ابتکارات خود دختران حل شود.

