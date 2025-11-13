استاندار مازندران:
ظرفیت ذخیرهسازی غلات در بندرامیرآباد به ۶۰۰ هزار تن رسید
به گزارش ایلنا، مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران با اشاره به جایگاه راهبردی بندر امیرآباد در تأمین کالای اساسی کشور اظهار داشت: بندر امیرآباد امروز به عنوان پایلوت غلات شمال کشور شناخته میشود و نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی ایران ایفا میکند.
وی افزود: در حال حاضر ظرفیت نگهداری غلات و کالای اساسی در بندر امیرآباد به بیش از ۵۱۰ هزار تن رسیده است. با بهرهبرداری قریبالوقوع از دو واحد سیلوی جدید با ظرفیت مجموع ۹۲ هزار تن، این ظرفیت به ۶۰۰ هزار تن افزایش خواهد یافت.
استاندار مازندران تأکید کرد: این توسعه زیرساختی، جهشی قابل توجه در توان ذخیرهسازی بندر امیرآباد ایجاد میکند و امکان پاسخگویی بهتر به نیازهای بازار داخلی را فراهم میسازد. بندر امیرآباد با این ظرفیت جدید، بیش از پیش به عنوان محور اصلی تأمین غلات و کالای اساسی در شمال کشور مطرح خواهد بود.