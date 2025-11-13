خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس کل دادگستری مازندران:

کیفرخواست پرونده اعضای شورای شهر و شهرداری فریدونکنار صادر شد

کیفرخواست پرونده اعضای شورای شهر و شهرداری فریدونکنار صادر شد
کد خبر : 1713573
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کل دادگستری مازندران از صدور کیفرخواست پرونده ۳ عضو شورای شهر و ۲ کارمند شهرداری فریدوکنار و مرتبطین آنها به اتهام اخذ رشوه و پولشویی خبر داد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی دادگستری مازندران، عباس پوریانی در این خصوص اظهار کرد: در پی وصول گزارش اولیه در سال گذشته از سوی سازمان اطلاعات سپاه استان، با دستور ویژه دادستان فریدوکنار و تشکیل پرونده در یکی از شعب دادسرای شهرستان، متهمین احضار و پس از استماع دفاعیات، قرار تامینی متناسب از نوع وثیقه برای آنها صادر شد.

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، از سوی دادستانی شهرستان فریدوکنار برای متهمین، قرار نظارت قضایی به مدت دو ماه مبنی بر ممنوعیت از فعالیت در پست سازمانی مربوطه نیز صادر شد.

پوریانی افزود: پس از تکمیل تحقیقات و بررسی دفاعیات متهمین، برای ۱۱ نفر از جمله ۳ عضو شورای شهر، ۲ کارمند شهرداری و ۵ نفر از پیمانکاران و سازندگان به اتهام‌های اخذ و پرداخت رشوه، سوء استفاده از پست و موقعیت شغلی و پولشویی و واسطه‌گری در اخذ رشوه قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شد.

رئیس کل دادگستری مازندان خاطرنشان کرد: در راستای ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مراتب تعلیق از اشتغال کارکنان شهرداری و اعضای شوری شهر نیز از سوی دادستانی فریدونکنار به ادارات مربوطه اعلام شده است.

پوریانی تاکید کرد: برخورد دستگاه قضای استان مازندران با هرگونه مولفه فساد که موجب تضییع حقوق مردم و بیت المال شود، جدی قاطع، قانونی و بدون اغماض خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ