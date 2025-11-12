با حضور شهردار و اعضای شورای شهر؛
طی مراسمی از خبرنگاران حوزه مدیریت شهری مشکیندشت تجلیل شد
در آیین گرامیداشت خبرنگار در مشکیندشت، شهردار و نائب رئیس شورای اسلامی این شهر به نمایندگی از اعضای شورا با تجلیل از تلاش فعالان رسانهای، بر نقش خبرنگاران در تبیین واقعیتها، ارتقای آگاهی عمومی و امیدآفرینی در جامعه تأکید کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرج، آیین گرامیداشت خبرنگاران حوزه مدیریت شهری مشکیندشت با حضور علی سلگی شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر، جمعی از مدیران شهری و اصحاب رسانه در مجموعه فرهنگی «اکشن پارک تتا» برگزار شد.
در این مراسم، علی سلگی شهردار مشکیندشت با گرامیداشت حرفه خبرنگاری، اظهار کرد: خبرنگاران در خط مقدم جهاد تبیین قرار دارند و رسالت آنان در انعکاس درست واقعیتها، روشنگری و تقویت سرمایه اجتماعی، نقشی ماندگار در مسیر پیشرفت کشور دارد. رسانهها چشم بینای مردم و وجدان بیدار جامعهاند و در شرایطی که نیاز به امید و اعتماد عمومی بیش از هر زمان احساس میشود، رسالت آنها جهادی و مسئولیتپذیر است.
وی با بیان اینکه نقد منصفانه اصحاب رسانه میتواند موجب پویایی و اصلاح عملکرد دستگاههای اجرایی شود، افزود: مدیریت شهری مشکیندشت همواره خود را متعهد به شفافیت و پاسخگویی میداند. انتقاد درست و بهموقع، ما را هوشیارتر و کارآمدتر میکند و زمینه بهبود خدمات شهری را فراهم میسازد. رسانهها باید هم نارساییها را بیان کنند و هم موفقیتها را بازتاب دهند تا مردم در جریان واقعی امور قرار گیرند.
سلگی با اشاره به روند توسعه عمرانی شهر ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۲۰ پروژه عمرانی و خدماتی در نقاط مختلف شهر در حال اجراست و ۱۵ طرح مطالعاتی جدید نیز تعریف شده که سه طرح آن به مرحله انعقاد قرارداد رسیده است. از جمله اقدامات اخیر میتوان به اصلاح معبر و جمعآوری سازه فرسوده میدان عشقیدشت اشاره کرد که در کمتر از ۴۸ ساعت با همکاری همکاران شهرداری و حمایت شورای اسلامی شهر انجام شد و موجب رضایتمندی شهروندان گردید.
شهردار مشکیندشت با تأکید بر برنامه شهرداری برای ایجاد درآمدهای پایدار گفت: با همراهی شورای اسلامی شهر، مسیر جدیدی در مدیریت منابع مالی آغاز شده تا وابستگی شهرداری تنها به درآمدهای ناشی از صدور پروانه و کمیسیون ماده صد نباشد. تعریف پروژههای مشارکتی و جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی از اولویتهای اصلی ماست.
وی در ادامه با اشاره به نقش رسانهها در ارتقای فرهنگ عمومی افزود: اطلاعرسانی صحیح، تبیین مسائل شهری و آموزش رفتارهای شهروندی، از مهمترین حوزههایی است که رسانه میتواند در آن اثرگذار باشد. خبرنگاران با رویکرد امیدآفرین خود میتوانند پلی میان مردم و مدیران ایجاد کنند و زمینه تعامل و اعتماد متقابل را گسترش دهند.
سلگی در پایان خاطرنشان کرد: اگر در مسیر خدمت ضعف یا نارسایی وجود دارد، ما آماده شنیدن نقدها هستیم. هدف همه ما جلب رضایت مردم و ارتقای کیفیت زندگی در مشکیندشت است و رسانهها در این راه، یار صادق و همپیمان مدیریت شهری خواهند بود.
خبرنگاران چشم بینای جامعهاند
در ادامه این مراسم، احمد کریمیپور نایبرئیس شورای اسلامی شهر مشکیندشت نیز با تجلیل از تلاش فعالان رسانهای گفت: خبرنگاران وجدان بیدار جامعه و چشم بینای مردماند که با قلم مسئولانه خود، مسیر آگاهی، امید و اعتماد عمومی را روشن میسازند.
عضو شورای مشکیندشت اضافه کرد: خبرنگاران با قلم خود میتوانند آیندهای روشنتر برای جامعه بسازند و ما قدردان این رسالت ارزشمند هستیم لذا این حرفهای ساده نیست؛ رسالتی است که با عدالت و آگاهی همراه است.
وی با اشاره به تعامل سازنده شورا و شهرداری در پیشبرد طرحهای توسعهای اظهار کرد: بسیاری از پروژههایی که سال گذشته در بازدیدهای میدانی بررسی شد، اکنون به مرحله بهرهبرداری رسیده است. بلوار بسیج، که با همکاری سه شهرداری مشکیندشت، محمدشهر و کرج اجرا شد، امروز یکی از نمادهای همدلی مدیریت شهری است.
کریمیپور افزود: پروژههای عمرانی و فرهنگی متعددی در حال تکمیل است، از جمله ساختمان جدید اورژانس شهری، فرهنگسراهای کریمآباد و احسانیه، زمین چمن خیابان شهید مرادی، سالن ورزشی و فرهنگسرای شهرک مهندسی زراعی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۰ درصد و همچنین پارک ترافیک که بهزودی افتتاح خواهد شد.
وی از زحمات مدیر روابط عمومی شهرداری و شورای مشکیندشت و مدیریت مجموعه اکشن پارک تتا بابت میزبانی این مراسم سپاسگزاری کرد.
در پایان این مراسم، با اهدای لوح سپاس از خبرنگاران و اصحاب رسانه حاضر در برنامه، تجلیل بهعمل آمد.