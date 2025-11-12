به گزارش خبرنگار ایلنا از کرج، آیین گرامی‌داشت خبرنگاران حوزه مدیریت شهری مشکین‌دشت با حضور علی سلگی شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر، جمعی از مدیران شهری و اصحاب رسانه در مجموعه فرهنگی «اکشن پارک تتا» برگزار شد.

در این مراسم، علی سلگی شهردار مشکین‌دشت با گرامی‌داشت حرفه خبرنگاری، اظهار کرد: خبرنگاران در خط مقدم جهاد تبیین قرار دارند و رسالت آنان در انعکاس درست واقعیت‌ها، روشنگری و تقویت سرمایه اجتماعی، نقشی ماندگار در مسیر پیشرفت کشور دارد. رسانه‌ها چشم بینای مردم و وجدان بیدار جامعه‌اند و در شرایطی که نیاز به امید و اعتماد عمومی بیش از هر زمان احساس می‌شود، رسالت آن‌ها جهادی و مسئولیت‌پذیر است.

وی با بیان اینکه نقد منصفانه اصحاب رسانه می‌تواند موجب پویایی و اصلاح عملکرد دستگاه‌های اجرایی شود، افزود: مدیریت شهری مشکین‌دشت همواره خود را متعهد به شفافیت و پاسخگویی می‌داند. انتقاد درست و به‌موقع، ما را هوشیارتر و کارآمدتر می‌کند و زمینه بهبود خدمات شهری را فراهم می‌سازد. رسانه‌ها باید هم نارسایی‌ها را بیان کنند و هم موفقیت‌ها را بازتاب دهند تا مردم در جریان واقعی امور قرار گیرند.

سلگی با اشاره به روند توسعه عمرانی شهر ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۲۰ پروژه عمرانی و خدماتی در نقاط مختلف شهر در حال اجراست و ۱۵ طرح مطالعاتی جدید نیز تعریف شده که سه طرح آن به مرحله انعقاد قرارداد رسیده است. از جمله اقدامات اخیر می‌توان به اصلاح معبر و جمع‌آوری سازه فرسوده میدان عشقی‌دشت اشاره کرد که در کمتر از ۴۸ ساعت با همکاری همکاران شهرداری و حمایت شورای اسلامی شهر انجام شد و موجب رضایتمندی شهروندان گردید.

شهردار مشکین‌دشت با تأکید بر برنامه شهرداری برای ایجاد درآمدهای پایدار گفت: با همراهی شورای اسلامی شهر، مسیر جدیدی در مدیریت منابع مالی آغاز شده تا وابستگی شهرداری تنها به درآمدهای ناشی از صدور پروانه و کمیسیون ماده صد نباشد. تعریف پروژه‌های مشارکتی و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از اولویت‌های اصلی ماست.

وی در ادامه با اشاره به نقش رسانه‌ها در ارتقای فرهنگ عمومی افزود: اطلاع‌رسانی صحیح، تبیین مسائل شهری و آموزش رفتارهای شهروندی، از مهم‌ترین حوزه‌هایی است که رسانه می‌تواند در آن اثرگذار باشد. خبرنگاران با رویکرد امیدآفرین خود می‌توانند پلی میان مردم و مدیران ایجاد کنند و زمینه تعامل و اعتماد متقابل را گسترش دهند.

سلگی در پایان خاطرنشان کرد: اگر در مسیر خدمت ضعف یا نارسایی وجود دارد، ما آماده شنیدن نقدها هستیم. هدف همه ما جلب رضایت مردم و ارتقای کیفیت زندگی در مشکین‌دشت است و رسانه‌ها در این راه، یار صادق و هم‌پیمان مدیریت شهری خواهند بود.

خبرنگاران چشم بینای جامعه‌اند

در ادامه این مراسم، احمد کریمی‌پور نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر مشکین‌دشت نیز با تجلیل از تلاش فعالان رسانه‌ای گفت: خبرنگاران وجدان بیدار جامعه و چشم بینای مردم‌اند که با قلم مسئولانه خود، مسیر آگاهی، امید و اعتماد عمومی را روشن می‌سازند.

عضو شورای مشکین‌دشت اضافه کرد: خبرنگاران با قلم خود می‌توانند آینده‌ای روشن‌تر برای جامعه بسازند و ما قدردان این رسالت ارزشمند هستیم لذا این حرفه‌ای ساده نیست؛ رسالتی است که با عدالت و آگاهی همراه است.

وی با اشاره به تعامل سازنده شورا و شهرداری در پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای اظهار کرد: بسیاری از پروژه‌هایی که سال گذشته در بازدیدهای میدانی بررسی شد، اکنون به مرحله بهره‌برداری رسیده است. بلوار بسیج، که با همکاری سه شهرداری مشکین‌دشت، محمدشهر و کرج اجرا شد، امروز یکی از نمادهای همدلی مدیریت شهری است.

کریمی‌پور افزود: پروژه‌های عمرانی و فرهنگی متعددی در حال تکمیل است، از جمله ساختمان جدید اورژانس شهری، فرهنگسراهای کریم‌آباد و احسانیه، زمین چمن خیابان شهید مرادی، سالن ورزشی و فرهنگسرای شهرک مهندسی زراعی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۰ درصد و همچنین پارک ترافیک که به‌زودی افتتاح خواهد شد.

وی از زحمات مدیر روابط عمومی شهرداری و شورای مشکین‌دشت و مدیریت مجموعه اکشن پارک تتا بابت میزبانی این مراسم سپاسگزاری کرد.

در پایان این مراسم، با اهدای لوح سپاس از خبرنگاران و اصحاب رسانه حاضر در برنامه، تجلیل به‌عمل آمد.

