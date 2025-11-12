خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حادثه مرگبار در بخش سورتینگ یکی از مراکز صنعتی ساری

حادثه مرگبار در بخش سورتینگ یکی از مراکز صنعتی ساری
کد خبر : 1713377
لینک کوتاه کپی شد.

در پی وقوع حادثه‌ای در بخش سورتینگ یکی از مراکز صنعتی شهرستان ساری، یک بانوی ۵۴ ساله حین انجام وظایف کاری جان خود را از دست داد.

به گزارش ایلنا، در حادثه‌ای ناگوار که روز ۱۹ آبان در بخش سورتینگ یکی از مراکز صنعتی شهرستان ساری رخ داد، یک بانوی ۵۴ ساله حین انجام فعالیت‌های کاری جان خود را از دست داد. این حادثه در حین انجام وظایف روزمره کارگر در واحد صنعتی به وقوع پیوست و موجب تألم و اندوه خانواده و همکاران ایشان شد.

علی عباسی، مدیر کل پزشکی قانونی استان در واکنش به این حادثه، ضمن ابراز تاسف و تسلیت به خانواده و همکاران مرحومه، بر لزوم توجه جدی به اصول ایمنی در محیط‌های صنعتی تأکید کرد. ایشان گفت: "رعایت دقیق دستورالعمل‌های ایمنی، آموزش مستمر کارکنان و بازبینی دوره‌ای تجهیزات از جمله اقداماتی است که می‌تواند مانع از وقوع چنین حوادثی شود.

عباسی همچنین بر اهمیت نظارت مستمر و بررسی دقیق شرایط ایمنی در تمامی واحدهای صنعتی تأکید کرد و اظهار داشت: تمامی کارفرمایان باید در این زمینه مسئولیت‌پذیر باشند و از اقدامات پیشگیرانه برای حفاظت از سلامت و ایمنی کارکنان خود استفاده کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ