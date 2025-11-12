حادثه مرگبار در بخش سورتینگ یکی از مراکز صنعتی ساری
در پی وقوع حادثهای در بخش سورتینگ یکی از مراکز صنعتی شهرستان ساری، یک بانوی ۵۴ ساله حین انجام وظایف کاری جان خود را از دست داد.
به گزارش ایلنا، در حادثهای ناگوار که روز ۱۹ آبان در بخش سورتینگ یکی از مراکز صنعتی شهرستان ساری رخ داد، یک بانوی ۵۴ ساله حین انجام فعالیتهای کاری جان خود را از دست داد. این حادثه در حین انجام وظایف روزمره کارگر در واحد صنعتی به وقوع پیوست و موجب تألم و اندوه خانواده و همکاران ایشان شد.
علی عباسی، مدیر کل پزشکی قانونی استان در واکنش به این حادثه، ضمن ابراز تاسف و تسلیت به خانواده و همکاران مرحومه، بر لزوم توجه جدی به اصول ایمنی در محیطهای صنعتی تأکید کرد. ایشان گفت: "رعایت دقیق دستورالعملهای ایمنی، آموزش مستمر کارکنان و بازبینی دورهای تجهیزات از جمله اقداماتی است که میتواند مانع از وقوع چنین حوادثی شود.
عباسی همچنین بر اهمیت نظارت مستمر و بررسی دقیق شرایط ایمنی در تمامی واحدهای صنعتی تأکید کرد و اظهار داشت: تمامی کارفرمایان باید در این زمینه مسئولیتپذیر باشند و از اقدامات پیشگیرانه برای حفاظت از سلامت و ایمنی کارکنان خود استفاده کنند.