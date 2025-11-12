خبرگزاری کار ایران
۳ کشته و ۳ مصدوم در تصادف سمند و پژو در هریس–تبریز
سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی از وقوع حادثه تصادف در محور هریس - تبریز و جان باختن سه نفر و مصدوم شدن سه نفر دیگر در این حادثه خبر داد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، وحید شادی نیا روز چهارشنبه با اعلام این خبر، افزود: در این حادثه که امروز در محور روستای سرای، نرسیده به شیخ رجب اتفاق افتاد ۲ دستگاه خودروی سمند و پژو با همدیگر برخورد کردند که در نتیجه آن سه نفر کشته و سه نفر مجروح شدند.

وی ادامه داد: پس از اعلام این حادثه، بلافاصله سه دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند و کارشناسان مرگ دختری ۱۰ ساله و ۲ مرد ۲۵ و ۳۰ را در محل تایید کردند.

وی گفت: در این حادثه مردی ۴۵ ساله، خانمی ۱۹ ساله و کودک ۳ ساله نیز دچار مصدومیت شده بودند و ۲ مصدوم بدحال حادثه با هماهنگی واحدهای مربوطه و هوانیروز، توسط بالگرد اورژانس به بیمارستان امام رضا (ع) تبریز انتقال یافتند.

علت این حادثه در دست بررسی بوده و پلیس راه گزارشی در مورد علت دقیق این حادثه منتشر نکرده است.

