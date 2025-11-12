خبرگزاری کار ایران
معاون اداره‌کل هواشناسی استان خبر داد:

احتمال وقوع بارش‌های پراکنده در برخی نقاط استان مرکزی

احتمال وقوع بارش‌های پراکنده در برخی نقاط استان مرکزی
معاون توسعه و پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی از ورود سامانه بارشی به کشور خبر داد و گفت: بر اساس خروجی مدل‌های هواشناسی، سامانه‌ای بارشی از اواخر هفته آتی از نواحی شمال‌غربی و غربی کشور وارد می‌شود.

به گزارش ایلنا، رضا مرادی افزود: با ورود این سامانه بارشی ضمن بارش در نواحی غرب، دامنه‌های البرز و زاگرس و مناطق شمال‌غرب کشور، احتمال وقوع بارش‌های پراکنده در برخی نقاط استان مرکزی در هفته آینده نیز وجود دارد.

وی ادامه داد: بر اساس تحلیل نقشه‌ها و داده‌های پیش‌بینی هواشناسی، تغییر محسوسی در شرایط دمایی استان مرکزی در بازه زمانی روزهای آینده پیش‌بینی نمی‌شود و روند فعلی دما تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی اظهار داشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد پایداری هوا، سکون نسبی جو و پدیده وارونگی دما در این استان حداقل تا پایان هفته جاری تداوم خواهد داشت.

مرادی به وضعیتی که در استان مرکزی به وجود خواهد آمد اشاره داشته و تصریح کرد: این شرایط موجب افزایش غلظت و انباشت آلاینده‌های جوی در شهر اراک و سایر مناطق صنعتی و پرجمعیت استان مرکزی می‌شود.

وی بیان داشت: در سال زراعی گذشته استان مرکزی از ابتدای مهر ماه سال 1403 تا ابتدای مهر ماه سال 1404، میزان 158.9 میلیمتر بارندگی به ثبت رسید و در سال زراعی جاری که از ابتدای اول مهر ماه سال 1404 آغاز شده تاکنون هیچ بارشی به ثبت نرسیده است.

