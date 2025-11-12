خانه



خوزستان ۲۱ / ۰۸ / ۱۴۰۴ - ۱۶:۵۶:۴۸

مراسم تشییع احمد بالدی، جوان اهوازی با حضور تعدادی از مسئولان استان برگزار شد

پیکر احمد بالدی، جوان ۲۱ ساله اهوازی که بر اثر خودسوزی در حادثه‌ای تلخ در بوستان زیتون اهواز جان خود را از دست داد، عصر امروز در روستای مدینات، زادگاهش، با حضور خانواده، بستگان، مردم محلی و شماری از مسئولان استانی به خاک سپرده شد.