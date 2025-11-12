خبرگزاری کار ایران
مراسم تشییع احمد بالدی، جوان اهوازی با حضور تعدادی از مسئولان استان برگزار شد

مراسم تشییع احمد بالدی، جوان اهوازی با حضور تعدادی از مسئولان استان برگزار شد
پیکر احمد بالدی، جوان ۲۱ ساله اهوازی که بر اثر خودسوزی در حادثه‌ای تلخ در بوستان زیتون اهواز جان خود را از دست داد، عصر امروز در روستای مدینات، زادگاهش، با حضور خانواده، بستگان، مردم محلی و شماری از مسئولان استانی به خاک سپرده شد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، در این مراسم، محمدرضا موالی‌زاده استاندار، بعنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور، با حضور در منزل خانواده بالدی، ضمن ابلاغ پیام تسلیت و دستور پیگیری ویژه رئیس‌جمهور، با بازماندگان ابراز همدردی کرد.

وی تاکید کرد: دستور صریح رئیس‌جمهور برای بررسی ابعاد حادثه و برخورد با مقصران احتمالی صادر شده است.

استاندار خوزستان نیز از ادامه روند قانونی بررسی حادثه در کوتاه‌ترین زمان ممکن خبر داد و گفت که کمیته‌ای برای پیگیری موضوع تشکیل شده است.

در پی این واقعه، امروز شهردار اهواز استعفا داد و تعدادی از مدیران شهری نیز از سمت خود برکنار شدند.

همچنین شماری از نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسلامی با ارسال پیام یا حضور در مراسم فاتحه‌خوانی احمد بالدی، با خانواده وی ابراز همدردی کردند.

