تعیین مهلت قانونی استعفای داوطلبان انتخابات شوراهای روستا / اتمام مهلت قانونی استعفای داوطلبان انتخابات شوراهای شهر

حسن قمری افزود: بر اساس قانون جدید در حوزه انتخابات شوراهای شهر، داوطلبانی که مشمول ماده 41 بودند و قصد شرکت در انتخابات شوراهای شهر را داشتند، موظف بودند از 21 تا 27 مهر ماه از سمت خود استعفا دهند که این اقدام در موعد مقرر انجام شد.

وی بر رعایت قانون در خصوص استعفای داوطلبان انتخابات شوراهای شهر و روستا تأکید کرده و در این خصوص ادامه داد: رعایت این مهلت قانونی برای حفظ سلامت انتخابات و اجرای دقیق مقررات الزامی است و دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری کامل در این زمینه هستند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی به موضوع تشکیل ستاد انتخابات این استان اشاره کرده و اظهار داشت: پیرو ابلاغ دستور اجرایی انتخابات شوراهای شهر و روستا از سوی وزارت کشور، ستاد انتخابات استان مرکزی تشکیل شده و فرآیندهای قانونی در حال اجرایی شدن است.

قمری به اهمیت آرای مردمی و حفظ این آراء اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: امانتداری در حفظ آراء مردم تکلیف شرعی و قانونی تمامی مجریان این حوزه است. رأی مردم امانتی است که باید با دقت و صداقت از آن صیانت شود تا حقی از هیچ فردی ضایع نگردد.

وی بر تعامل میان هیئت‌های اجرایی و ناظران انتخابات تأکید کرده و بیان داشت: موفقیت در برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور، در گرو همکاری تمامی اعضای ستادهای شهرستانی، نهادهای امنیتی و کمیته‌های اجرایی است. امیدواریم با همدلی و هم‌افزایی بتوان برگ زرین دیگری رقم زده شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی تأکید کرد: انتخابات شوراهای شهر و روستا فرصتی برای نمایش انسجام و اقتدار ملی است و تمامی دستگاه‌های اجرایی باید از ظرفیت اقشار مختلف، معتمدین، فرهنگیان و گروه‌های اجتماعی برای ایجاد شور و نشاط انتخاباتی بهره‌مند شوند.

انتخابات هفتمین دوره شوراهای شهر و روستا، طبق اعلام رسمی ستاد انتخابات کشور، یازدهم اردیبهشت 1405 برگزار خواهد شد.

