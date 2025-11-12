خبرگزاری کار ایران
رئیس اورژانس فارس خبر داد:

وقوع انفجار در پمپ‌بنزین جهرم

رئیس اورژانس فارس از آتش‌سوزی منجر به انفجار در یک پمپ‌بنزین در شهرستان جهرم خبر داد و گفت: این حادثه منجر به مصدوم شدن هفت نفر شد.

به گزارش ایلنا، مسعود عابد با اعلام این خبر گفت: این حادثه امروز چهارشنبه، ۲۱ آبان در خیابان نخلستان جهرم رخ داد که به سرعت ۴ کد عملیاتی اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه حادثه مذکور هفت نفر مصدوم بر جای گذاشت که حال برخی از آنان وخیم گزارش شده است، افزود: مصدومان این حادثه از بیمارستان پیمانیه جهرم به شیراز در حال انتقال هستند.

عابد بیان کرد: دو نفر از مصدومان این حادثه که حال وخیم‌تری داشتند با بالگرد به بیمارستان سوانح سوختگی امیرالمؤمنین(ع) شیراز انتقال یافتند.

رئیس اورژانس فارس یادآور شد که اطلاعات تکمیلی پیرامون جزئیات این حادثه متعاقباً اعلام می‌شود.

 

