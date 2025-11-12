به گزارش ایلنا، مسعود عابد با اعلام این خبر گفت: این حادثه امروز چهارشنبه، ۲۱ آبان در خیابان نخلستان جهرم رخ داد که به سرعت ۴ کد عملیاتی اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه حادثه مذکور هفت نفر مصدوم بر جای گذاشت که حال برخی از آنان وخیم گزارش شده است، افزود: مصدومان این حادثه از بیمارستان پیمانیه جهرم به شیراز در حال انتقال هستند.

عابد بیان کرد: دو نفر از مصدومان این حادثه که حال وخیم‌تری داشتند با بالگرد به بیمارستان سوانح سوختگی امیرالمؤمنین(ع) شیراز انتقال یافتند.

رئیس اورژانس فارس یادآور شد که اطلاعات تکمیلی پیرامون جزئیات این حادثه متعاقباً اعلام می‌شود.

