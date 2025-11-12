مانور بزرگ مواجهه با بیماران تنفسی قبل از نخستین بارش پاییزی در اهواز برگزار شد
با هدف افزایش آمادگی نظام سلامت اهواز در مواجهه با بحرانهای تنفسی ناشی از نخستین بارش پاییزی، مانور بزرگ اورژانس و بیمارستانهای شهر برگزار شد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، مهران احمدی بلوطکی، رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز، اعلام کرد: امروز (چهارشنبه، ۲۱ آبانماه) مانور گستردهای با محوریت مواجهه با بیماران تنفسی در اهواز برگزار شد. این مانور با هدف ارتقای سطح آمادگی نظام سلامت شهر در برابر یکی از چالشهای شناختهشده فصلی طراحی و اجرا گردید.
وی با اشاره به علت برگزاری این مانور افزود: نخستین بارشهای پاییزی در اهواز به دلیل ترکیب آلایندههای جوی، گردوغبار و رطوبت، معمولاً با افزایش مراجعات بیماران دارای علائم تنفسی همراه است. در این مانور، شرایط واقعی این وضعیت شبیهسازی شد تا توان پاسخگویی سیستم اورژانس و بیمارستانها در موقعیتهای فشرده سنجیده شود و شکافهای احتمالی پیش از وقوع بحران شناسایی و اصلاح گردند.
دکتر احمدی با بیان اینکه یکی از اهداف کلان این مانور، آزمون پروتکلهای هماهنگی میان مرکز اورژانس ۱۱۵ و بیمارستانهای شهری در شرایط بحرانی بوده است، گفت: این اقدام به ما کمک میکند تا اطمینان یابیم دستورالعملهای موجود در شرایط واقعی و تحت فشار نیز قابلیت اجرا دارند یا نیازمند بازنگری هستند.
وی ادامه داد: در بخش اهداف فنی، نخستین محور، سنجش زمانهای پاسخگویی (Golden Time) بود. از لحظه دریافت تماس در ۱۱۵ تا رسیدن به محل حادثه، ارائه مراقبت اولیه و انتقال بیمار به بیمارستان، تمامی مراحل بهطور دقیق ارزیابی شد. همچنین شرایط محیطی مانند ترافیک ناشی از بارندگی نیز در سناریو گنجانده شد تا ارزیابیها به واقعیت نزدیکتر باشد.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه در توضیح محور دوم این مانور گفت: در این بخش، ظرفیت بیمارستانها (Capacity Surge) مورد بررسی قرار گرفت تا مشخص شود مراکز درمانی چگونه میتوانند در شرایط بحرانی ظرفیت خود را در بخشهای اورژانس، ICU و داخلی افزایش دهند. علاوه بر این، فرآیند تخلیه بخشها برای پذیرش بیماران جدید و مدیریت موجودی دارو و تجهیزات حیاتی نیز ارزیابی شد.
وی افزود: در محور سوم، سیستم فرماندهی حادثه (ICS) مورد آزمون قرار گرفت. در این بخش، توانمندی فرمانده صحنه در ایجاد هماهنگی میان تیمهای اورژانس و مدیران بیمارستانها بررسی شد تا در حوادث واقعی، ارتباطات و تصمیمگیریها با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد.
دکتر احمدی تأکید کرد: از منظر انسانی، این مانور فرصتی برای ارتقای مهارت و هماهنگی تیمهای عملیاتی فراهم کرد. اپراتورهای ۱۱۵، تکنسینهای آمبولانس، پرستاران و پزشکان اورژانس در شرایط نزدیک به واقعیت تمرین کردند تا پاسخها از حالت فردی به یک عملکرد تیمی منسجم تبدیل شود.
وی در پایان با تشریح جزئیات اجرایی مانور گفت: در جریان مانور، چندین دستگاه آمبولانس به نقاط مختلف شهر اعزام شد و پنج دستگاه بیماران را به بیمارستان گلستان منتقل کردند. همچنین با افزایش مراجعه بیماران به بیمارستان ابوذر و درخواست مترون این مرکز، اتوبوس آمبولانس به محل اعزام شد و ۱۴ بیمار به بیمارستانهای سانتر تنفسی منتقل گردید.
این مرحله از مانور نشان داد هماهنگی میان مرکز پایش مراقبتهای درمانی (MCMC)، دیسپچ اورژانس و بیمارستانها تا چه اندازه میتواند در مدیریت شرایط بحرانی مؤثر باشد.