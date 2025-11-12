تجمع اعتراضی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن مقابل استانداری

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، به گفته معترضان، با گذشت چند سال از آغاز ثبت‌نام و واریز مبالغ اولیه، هنوز بخش قابل توجهی از پروژه‌ها در مرحله ابتدایی باقی مانده و وعده‌های مطرح شده درباره زمان‌بندی تحویل واحدها عملی نشده است.

یکی از معترضان گفت: ما بر اساس وعده‌های مسئولان اقدام به واریز مبالغی کردیم، اما عملیات اجرایی جدی آغاز نشده است. بسیاری از مردم مستاجرند و ادامه این وضعیت برایشان دشوار شده است. در ابتدا قرار بود ساختمانها با مبالغ مناسبی در اختیار متقاضیان قرار گیرد اما در حال حاضر شاهد آن هستیم که برای تحویل برخی واحدها مبالغ بسیار بیشتری درخواست میشود که تامین آن در توان مردم نیست.

همچنین در این تجمع، مردم با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار تعیین تکلیف وضعیت پروژه‌ها و ارائه گزارش شفاف از روند پیشرفت کار توسط مسئولان مربوطه شدند.

طرح «نهضت ملی مسکن» از مهم‌ترین برنامه‌های دولت در حوزه تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه است، اما کندی در روند اجرا و مشکلات زیرساختی در برخی شهرها موجب نارضایتی مردم شده است.

