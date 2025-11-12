خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تجمع اعتراضی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن مقابل استانداری

تجمع اعتراضی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن مقابل استانداری
کد خبر : 1713319
لینک کوتاه کپی شد.

صبح امروز جمعی از متقاضیان طرح «نهضت ملی مسکن» با حضور مقابل ساختمان استانداری، نسبت به عدم تحقق وعده‌های مسئولان در زمینه اجرای این طرح اعتراض کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، به گفته معترضان، با گذشت چند سال از آغاز ثبت‌نام و واریز مبالغ اولیه، هنوز بخش قابل توجهی از پروژه‌ها در مرحله ابتدایی باقی مانده و وعده‌های مطرح شده درباره زمان‌بندی تحویل واحدها عملی نشده است.

یکی از معترضان گفت: ما بر اساس وعده‌های مسئولان اقدام به واریز مبالغی کردیم، اما عملیات اجرایی جدی آغاز نشده است. بسیاری از مردم مستاجرند و ادامه این وضعیت برایشان دشوار شده است. در ابتدا قرار بود ساختمانها با مبالغ مناسبی در اختیار متقاضیان قرار گیرد اما در حال حاضر شاهد آن هستیم که برای تحویل برخی واحدها مبالغ بسیار بیشتری درخواست میشود که تامین آن در توان مردم نیست.

همچنین در این تجمع، مردم با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار تعیین تکلیف وضعیت پروژه‌ها و ارائه گزارش شفاف از روند پیشرفت کار توسط مسئولان مربوطه شدند.

طرح «نهضت ملی مسکن» از مهم‌ترین برنامه‌های دولت در حوزه تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه است، اما کندی در روند اجرا و مشکلات زیرساختی در برخی شهرها موجب نارضایتی مردم شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ