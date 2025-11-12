کشف تریاک از سواری پژو 405 در تاکستان

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ وجیه‌الله عبدی در تشریح این خبر گفت: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری و توزیع مواد مخدر توسط یک قاچاقچی مواد مخدر در شهر تاکستان، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان تاکستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از شناسایی متهم و هماهنگی با مقام قضایی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 که در پارکینگ منزل مسکونی فوق پارک شده بود، یک کیلو گرم ماده مخدر از نوع تریاک کشف کردند.

فرمانده انتظامی تاکستان با اشاره دستگیری یک متهم و معرفی به مراجع قضائی، خاطر نشان کرد: اعتیاد مهمترین دغدغه پلیس بوده و در این خصوص پلیس با تمام توان خود در مبارزه با توزیع کنندگان مواد مخدر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد بود.

