خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشف تریاک از سواری پژو 405 در تاکستان

کشف تریاک از سواری پژو 405 در تاکستان
کد خبر : 1713277
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان از کشف یک کیلوگرم تریاک از یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 در منزلی مسکونی در شهر تاکستان و دستگیری یک نفر در این خصوص خبر داد.

به گزارش  ایلنا از قزوین، سرهنگ وجیه‌الله عبدی در تشریح این خبر گفت: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری و توزیع مواد مخدر توسط یک قاچاقچی مواد مخدر در شهر تاکستان، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان تاکستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از شناسایی متهم و هماهنگی با مقام قضایی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 که در پارکینگ منزل مسکونی فوق پارک شده بود، یک کیلو گرم ماده مخدر از نوع تریاک کشف کردند.

فرمانده انتظامی تاکستان با اشاره دستگیری یک متهم و معرفی به مراجع قضائی، خاطر نشان کرد: اعتیاد مهمترین دغدغه پلیس بوده و در این خصوص پلیس با تمام توان خود در مبارزه با توزیع کنندگان مواد مخدر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ