توقیف 46 دستگاه ماینر غیرمجاز در قزوین

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علیرضا حسن پور در تشریح این خبر گفت: پرونده نگهداری 46 دستگاه ماینر قاچاق به ارزش چهار میلیارد و 131 میلیون ریال در شعبه پنجم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین افزود: با توجه به مستندات، اتهام انتسابی محرز، علاوه بر ضبط کالاهای کشف شده، دو متخلف به پرداخت چهار میلیارد و 131 میلیون ریالی جریمه نقدی محکوم شدند.

حسن پور گفت: با توجه به ناترازی انرژی با متجاوزان به حقوق مردم که با استخراج رمز ارز و بهره برداری غیر مجاز از برق مصرفی جامعه و اختلال در شبکه توزیع برق شهری و تضییع حقوق شهروندان به اقتصاد کشور لطمه وارد می کنند، بدون کوچک ترین مسامحه برخورد قانونی می کنیم.

وی ادامه داد: شهروندان می توانند در صورت مشاهده تخلف، مراتب را در سامانه ارتباطی www.tazirat135.ir ثبت یا برای رسیدگی فوری به این مرجع مراجعه کنند.

