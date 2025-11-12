خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستگیری زوج رمال کلاهبردار در مرودشت

دستگیری زوج رمال کلاهبردار در مرودشت
کد خبر : 1713247
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت از دستگیری زوجی که با شیوه و شگرد رمالی و دعانویسی از شهروندان کلاهبرداری می‌کردند، خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ علیرضا نوشاد در بیان جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی دریافت خبری مبنی بر اینکه در فضای‌ مجازی و حقیقی زوجی رمال، فالگیر و دعانویس با نام «خاله شیرین و استخاره قرآنی» پس از جلب اعتماد و سوء‌استفاده از سادگی قربانیان با دادن وعده‌های دروغین و امید واهی، اقدام به کلاهبرداری در حوزه استحفاظی پاسگاه کناره می‌کنند ضمن هماهنگی با مرجع قضایی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار ماموران پاسگاه انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: پس از بررسی‌های اولیه و تحقیقات مقدماتی توسط ماموران پاسگاه کناره مشخص شد این زوج جوان با عضوگیری در شبکه‌های اجتماعی و حقیقی از طریق رمالی، دعا‌نویسی و شکستن طلسم در مرودشت و در سایر شهرستان‌های کشور نیز از کاربران و شهروندان کلاهبرداری می‌کنند.

فرمانده انتظامی مرودشت ادامه داد: ماموران با انجام تحقیقات تخصصی محل زندگی و کسب‌و‌کار این زوج را در یکی از محلات شهرستان که منزل مبله اجاره کرده بودند، شناسایی و طی هماهنگی با مرجع قضایی نسبت به‌دستگیری آنان اقدام کردند.

وی با بیان اینکه این زوج روزانه با وعده رفع مشکلات شهروندان با دعا‌نویسی و رمالی از هر مشتری در فضای مجازی و حقیقی بابت سر کتاب و استخاره تا ١٠٠ میلیون ریال جهت دعا، طلسم و دارو دریافت می‌کردند، گفت: در بازرسی از منزل متهمین، چندین جلد کتاب و آلات و ادوات رمالی، تجهیزات الکترونیکی، تعداد زیادی دعای دست‌نویس و وجه نقد، دستگاه پوز، طلا و چندین گوشی تلفن همراه نیز کشف شد.

سرهنگ نوشاد تصریح کرد: متهمین دستگیر شده در بازجویی اولیه به بزه انتسابی خود اعتراف و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ