کشف مزرعه ماینرهای 140 میلیاردی قاچاق در سوادکوه

به گزارش ایلنا، سرهنگ " سامع خورشاد" گفت: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی شهرستان سوادکوه با اشراف اطلاعاتی از نگهداری دستگاه استخراج ارز دیجیتال (ماینر) که به‌صورت غیرقانونی دریکی از شهرک‌های صنعتی شهرستان سوادکوه مورد بهره‌برداری قرارگرفته بودند، مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قراردادند.

وی افزود: مأموران بلافاصله پس از اطلاع از این موضوع با هماهنگی قضائی به محل موردنظر اعزام که در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد، متهم واحد صنعتی خود را به محلی برای فعالیت دستگاه‌های ماینر اختصاص داده و به‌صورت غیرمجاز استفاده می‌کند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان مازندران، عنوان کرد: در این عملیات 140 دستگاه ماینر و متعلقات که همگی فاقد مدارک گمرکی و به‌صورت قاچاق تهیه‌شده بودند؛ کشف شد.

سرهنگ خورشاد ارزش محموله مکشوفه را برابر اعلام کارشناسان مربوطه 140 میلیارد ریال اعلام و تصریح کرد: در این رابطه تمامی دستگاه‌ها و متعلقات موجود از محل جمع‌آوری و متهم نیز به همراه پرونده به مراجع قضائی تحویل داده شد.

