رئیس پلیس راه استان قزوین خبر داد؛
مرگ راننده جوان در واژگونی مرگبار خودروی سواری
رئیس پلیس راه استان قزوین از واژگونی یک دستگاه خودرو سواری 207 در آزاد راه قزوین-کرج و فوت سرنشین 30 ساله آن خبر داد.
به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ حسین تقیخانی در تشریح این خبر گفت: یک فقره تصادف منجر به فوت در آزاد راه قزوین-کرج حوالی پادگان جوادنیا به وقوع پیوست.
وی در ادامه افزود: بر اساس گزارش کارشناسان پلیس راه، پس از حضور در محل حادثه مشخص شد که یک دستگاه خودرو سواری207، به دلیل عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه ناشی از خستگی و خواب آلودگی واژگون شده که متاسفانه در پی این حادثه سرنشین 30 ساله خودرو در اثر شدت ضربه و جراحات وارده در دم فوت شد و راننده آن مصدوم و توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شد.
رئیس پلیس راه استان قزوین با اشاره به اینکه بسیاری از تصادفات راه های برون شهری به دلیل خستگی و خوابآلودگی رانندگان رخ میدهد از رانندگان خواست، به ازای هر 2 ساعت رانندگی، حداقل 15 دقیقه استراحت کنند و در صورت احساس خوابآلودگی، در مکان مناسب و ایمن توقف و استراحت کنند.