خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس پلیس راه استان قزوین خبر داد؛

مرگ راننده جوان در واژگونی مرگبار خودروی سواری

مرگ راننده جوان در واژگونی مرگبار خودروی سواری
کد خبر : 1713219
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس راه استان قزوین از واژگونی یک دستگاه خودرو سواری 207 در آزاد راه قزوین-کرج و فوت سرنشین 30 ساله آن خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین،  سرهنگ حسین تقی‌خانی در تشریح این خبر گفت: یک فقره تصادف منجر به فوت در آزاد راه قزوین-کرج  حوالی پادگان جوادنیا به وقوع پیوست.

وی در ادامه افزود: بر اساس گزارش کارشناسان پلیس راه، پس از حضور در محل حادثه مشخص شد که یک دستگاه خودرو سواری207، به دلیل عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه ناشی از خستگی و خواب آلودگی واژگون شده که متاسفانه در پی این حادثه سرنشین 30 ساله خودرو در اثر شدت ضربه و جراحات وارده در دم فوت شد و راننده آن مصدوم و توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

رئیس پلیس راه استان قزوین  با اشاره به اینکه بسیاری از تصادفات راه های برون شهری به دلیل خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان رخ می‌دهد از رانندگان خواست، به ازای هر 2 ساعت رانندگی، حداقل 15 دقیقه استراحت کنند و در صورت احساس خواب‌آلودگی، در مکان مناسب و ایمن توقف و استراحت کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ