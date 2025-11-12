مرگ راننده جوان در واژگونی مرگبار خودروی سواری

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ حسین تقی‌خانی در تشریح این خبر گفت: یک فقره تصادف منجر به فوت در آزاد راه قزوین-کرج حوالی پادگان جوادنیا به وقوع پیوست.

وی در ادامه افزود: بر اساس گزارش کارشناسان پلیس راه، پس از حضور در محل حادثه مشخص شد که یک دستگاه خودرو سواری207، به دلیل عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه ناشی از خستگی و خواب آلودگی واژگون شده که متاسفانه در پی این حادثه سرنشین 30 ساله خودرو در اثر شدت ضربه و جراحات وارده در دم فوت شد و راننده آن مصدوم و توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

رئیس پلیس راه استان قزوین با اشاره به اینکه بسیاری از تصادفات راه های برون شهری به دلیل خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان رخ می‌دهد از رانندگان خواست، به ازای هر 2 ساعت رانندگی، حداقل 15 دقیقه استراحت کنند و در صورت احساس خواب‌آلودگی، در مکان مناسب و ایمن توقف و استراحت کنند.

