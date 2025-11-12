هشدار قضایی درباره مازوتسوزی نیروگاه نکا/ رئیس دادگستری: مازوت نکا خطری جدی برای مردم
رئیسکل دادگستری استان مازندران از عدم پیگیری مسئولین و عادیسازی استفاده از مازوت بیکیفیت در نیروگاه نکا انتقاد کرد و افزود: استفاده از مازوت بیکیفیت در نیروگاه شهید سلیمی، سلامتی مردم را به شکل جدی تهدید و اکوسیستم استان را تخریب میکند.
به گزارش ایلنا، عباس پوریانی در نشست شورای قضایی استان افزود: متأسفانه عدم پیگیری مسئولین مرتبط در سالهای گذشته، موجب عادیسازی استفاده از مازوت با درجه کیفی بسیار پایین در نیروگاه شهید سلیمی نکا شده است.
رئیسکل دادگستری مازندران تأکید کرد: عدم پیگیری مسئولین مرتبط، سلامت مردم مازندران را تحت تأثیر قرار داده و مشکلات زیستمحیطی بسیاری به وجود آورده که در این راستا درصدد هستیم با همیاری همه مسئولین ذیربط استانی، تصمیمات درست و منطقی در خصوص روند پیشآمده اتخاذ کنیم.
پوریانی با اشاره به تبعات سنگین و جدی بیتفاوتی مسئولین در این خصوص برای مردم استان، تصریح کرد: طبق اظهارنظر کارشناسان و متخصصین این حوزه، آلودگی ناشی از مازوت سوزی در نیروگاه نکا، سلامت همه مردم مازندران و حتی استان مجاور را تحت تأثیر قرار داده و ادامه این روند ظلمی بزرگ به مردم نجیب استان است.
رئیسکل دادگستری مازندران تأکید کرد: نیروگاه شهید سلیمی نکا سالانه بیش از یک هزار مگاوات برق با استفاده از بیکیفیتترین نوع مازوت تولید میکند که بیشترین میزان آسیب را برای مردم به دنبال دارد.
پوریانی بابیان اینکه سالانه بیش از ۳۰۰ پرونده قضایی، علیه نیروگاه در محاکم قضایی استان تشکیل میشود، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان بهعنوان مدعیالعموم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولان اجرایی و همه دستگاههای متولی انتظار دارد با مسئولیتپذیری به میدان آمده و با جدیت و قاطعیت از حقوق انسانی و سلامت مردم استان دفاع کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران نیز در این نشست از پیگیری مطالبات مردم در خصوص مازوت سوزی نیروگاه نکا خبر داد و گفت: علیرغم ناترازی انرژی و مشکل تحریمها در تأمین گاز طبیعی برای سوخت نیروگاه، میتوان با اتخاذ تدابیر مناسب از این شرایط عبور کرد.
علیاکبر عالیشاه از تقویت نیروگاههای خصوصی در استان بهعنوان یکی از راهکارهای حل این مشکل یادکرد و افزود: مطالبه گری مسئولان استانی و کشوری و ورود مؤثر دستگاههای ناظر در راستای رفع این معضل بسیار مهم بوده که نامهنگاریها، اقدامات و پیگیریهای جدی نیز در این خصوص صورت گرفته است.
دادستان ساری خاطرنشان کرد: دستگاههای ناظر باید برای حل این مشکل ورود کنند تا نسبت به استفاده از فیلتر، گوگردزدایی، تزریق گاز و کاهش مصرف مازوت اقدام مستمر صورت گیرد.