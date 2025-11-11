خبرگزاری کار ایران
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جلسه هماهنگی همایش «وفاق ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید» در ساری

جلسه هماهنگی همایش «وفاق ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید» در ساری
جلسه هماهنگی همایش «وفاق ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید» با حضور سرپرست اداره کل تعاون مازندران در ساری برگزار شد. حسینی بر ضرورت رفع موانع تولید و تقویت اشتغال در استان تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، سید علی اصغر حسینی‌شیروانی سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در جلسه هماهنگی برگزاری همایش «وفاق ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید» که با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی در محل سالن جلسات این اداره کل برگزار شد طی سخنانی اظهار کرد: با همراهی ویژه فرماندار ساری و اتاق بازرگانی و سایر دستگاه‌های اجرایی همایش «وفاق ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید» آذرماه در ساری برگزار خواهد شد.

وی با تأکید بر لزوم برگزاری این همایش در تمامی شهرستان‌ها، افزود: وفاق ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید تلفیقی از منویات مقام معظم رهبری در انتخاب شعار سال و سیاست‌های دولت چهاردهم در راستای ایجاد وفاق ملی است که قطعا اثرات مثبتی در استان خواهد گذاشت.

حسینی‌شیروانی خاطرنشان کرد: برای بررسی دقیق فرصت‌ها و چالش‌های سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف استان به‌ویژه در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، خدمات و گردشگری جلسات متعددی با حضور مدیران دستگاه‌های تخصصی، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی تشکیل شده است تا ضمن تبادل‌نظر، زمینه هماهنگی میان بخش‌های دولتی و خصوصی فراهم شود.

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به تلاش مسئولان استان برای جذب و حمایت از سرمایه‌گذاران تأکید کرد: در این رویداد مهم، بسته‌های اقتصادی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان به صورت جامع به سرمایه‌گذاران معرفی می‌شود.

حسینی‌شیروانی معرفی ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه گذاری و مشوق‌های مربوطه و اتصال سرمایه‌گذار به سرمایه‌پذیر را از اهداف مهم این همایش عنوان کرد.

وی گفت: همه ما وظیفه داریم موانع پیش روی تولید را رفع کرده و برای توسعه آن گام برداریم و شرایط را برای سرمایه گذاری در راستای تولید فراهم کنیم.

