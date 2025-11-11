به گزارش ایلنا، سرهنگ هادی عبادی در توضیح این خبر، گفت: ساعاتی پیش، هفت خودرو در دو تصادف هم‌زمان در کمربندی آمل با یکدیگر برخورد کردند که در نتیجه آن، ۱۱ نفر مصدوم شدند.

وی افزود: ۹ نفر از مصدومان پس از انتقال به مرکز درمانی تحت مداوا قرار گرفتند و سپس ترخیص شدند.

رئیس پلیس راه مازندران گفت: در این حادثه که شامل برخورد خودروهایی نظیر پژو ۲۰۶، کامیون، سواری MVM، تندر ۹۰، پراید و پراید وانت بود، خسارات سنگینی به خودروها وارد شد، اما خوشبختانه تلفات جانی نداشتیم.

سرهنگ عبادی از رانندگان خواست تا با رعایت نکات ایمنی و توجه به علائم راهنمایی از بروز حوادث مشابه جلوگیری کنند.

