۲ تصادف همزمان در کمربندی آمل؛ ۱۱ نفر مصدوم شدند
رئیس پلیس راه استان مازندران از وقوع دو تصادف همزمان در کمربندی شهرستان آمل خبر داد که در نتیجه آن، ۱۱ نفر مصدوم شدند. این حادثه که در آن هفت خودرو به شدت با یکدیگر برخورد کردند، خوشبختانه تلفات جانی نداشت.
به گزارش ایلنا، سرهنگ هادی عبادی در توضیح این خبر، گفت: ساعاتی پیش، هفت خودرو در دو تصادف همزمان در کمربندی آمل با یکدیگر برخورد کردند که در نتیجه آن، ۱۱ نفر مصدوم شدند.
وی افزود: ۹ نفر از مصدومان پس از انتقال به مرکز درمانی تحت مداوا قرار گرفتند و سپس ترخیص شدند.
رئیس پلیس راه مازندران گفت: در این حادثه که شامل برخورد خودروهایی نظیر پژو ۲۰۶، کامیون، سواری MVM، تندر ۹۰، پراید و پراید وانت بود، خسارات سنگینی به خودروها وارد شد، اما خوشبختانه تلفات جانی نداشتیم.
سرهنگ عبادی از رانندگان خواست تا با رعایت نکات ایمنی و توجه به علائم راهنمایی از بروز حوادث مشابه جلوگیری کنند.