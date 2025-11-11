فعالیت 300 هزار ورزشکار ایرانی در رشته بدمینتون

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، فریبا مددی، نایب رئیس فدراسیون بدمینتون عصر امروز در مجمع انتخاباتی هیئت بدمینتون استان قزوین با قدردانی از خدمات رئیس سابق این هیئت، بر اولویت‌های استراتژیک بدمینتون کشور شامل آموزش، استعدادیابی و سیاست‌های تشویقی تأکید کرد.

وی اضافه کرد: در دوره قبل بیمه‌شدگان این رشته از 18 به 650 نفر افزایش یافته و 2 برابر شده است. امروز به پویایی نیاز داریم و امیدوارم رئیس جدید با خرد جمعی و مشورت دیگران به تعهدات خود عمل کند.

نایب رئیس فدراسیون بدمینتون با اشاره به ظرفیت‌های خوب قزوین در حوزه مربی، داوری و ورزشکار، بر لزوم جدی‌گیری در استعدادیابی تأکید کرد و گفت: با همراهی و همدلی دلسوزان، می‌توان شاهد رشد و توسعه ورزش بدمینتون در استان بود.

مددی با اشاره به الزام ارائه برنامه چهارساله به فدراسیون عنوان کرد: در طرح استراتژیک بدمینتون، آموزش، استعدادیابی و سیاست‌های تشویقی در اولویت قرار گرفته است.

وی از پیشرفت‌های بین‌المللی این رشته خبر داد و گفت: امتیاز برگزاری مسابقات بین‌المللی از سوی جهانی بیشتر شده و علاوه بر میزبانی مسابقات بین‌المللی فجر دو رده دیگر نیز اضافه شده است.

به گفته وی، مسابقات بین‌المللی دهه فجر امسال با حضور 20 کشور احتمالاً در ارومیه و همچنین رقابت‌های جام خزر و کاسپین با حضور 6 کشور در شهریورماه سال آینده در بندرانزلی برگزار می‌شود.

مددی در پایان از رشد چشمگیر بدمینتون همگانی با 300 هزار فعال در این رشته خبر داد و از هیئت قزوین خواست با برنامه‌ریزی مناسب و شناسایی نقاط قوت و ضعف، جایگاه این رشته را در استان ارتقا دهند.

انتهای پیام/