۱۸ روستای چهارمحال و بختیاری فاقد کتابخانه است

به گزارش خبرنگار ایلنا، پروانه ارزانش امروز در نشست خبری با خبرنگاران اظهارداشت: ۶۸ کتابخانه در استان وجود دارد که از این تعداد، ۳۹ کتابخانه نهادی (یک کتابخانه روستایی و ۳۸ کتابخانه شهری)، ۳۳ کتابخانه پیشخوان (۱۰ کتابخانه روستایی و ۲۳ کتابخانه شهری) و پنج کتابخانه مشارکتی در زندان‌ها و یک کتابخانه در شمس‌آباد فعال می باشند.

وی افزود: ۱۸ روستا و ۱۰ شهر استان فاقد کتابخانه هستند، اهمیت کتاب و کتابخوانی در جامعه مغفول مانده است.کتابخانه تنها محل امانت کتاب نیست، بلکه مرکز عدالت فرهنگی است که تثبیت فرهنگ غنی را به دنبال دارد.

ارزانش با اشاره به مشکلات کتابخانه‌های مولوی و امیرکبیر شهرکرد، خاطرنشان کرد: سه فاز کتابخانه مولوی غیرفعال است و تنها بخش امانت‌دهی آن فعال است. برای فعال‌سازی سالن مطالعه و بخش ویژه آن، حدود ۴۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

سرپرست نهاد کتابخانه‌های عمومی استان در خصوص کتابخانه مرکزی شهرکرد نیز گفت: از سال ۹۴ زمینی به مساحت ۵۸۰۰ مترمربع برای احداث این کتابخانه واگذار شد، اما با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته، نتیجه‌ای حاصل نشده است. با احداث این کتابخانه حدود ۶۰ فعالیت و برنامه در استان پوشش داده می‌شد.

وی با اشاره به آغاز هفته کتاب و کتابخوانی از ۲۴ آبان ماه، از برگزاری برنامه‌های متعددی شامل تجدید میثاق با شهدا، بزرگداشت هفته کتاب با حضور مسئولان، دیدار با فعالان عرصه کتاب، تقدیر از خدمات آنان، اجرای طرح «کتاب‌یاران کوچک» در ۱۲ شهرستان، نواختن زنگ کتاب با همکاری آموزش و پرورش، برگزاری نشست‌های تخصصی، افتتاح کتابخانه شهدای بهشتی فارسان و کتابخانه بعثت فرخ‌شهر و رونمایی از کتب تقریظی مقام معظم رهبری خبر داد.

وی شاخص فضای فیزیکی کتابخانه‌های استان را ۲۴.۴۱ مترمربع به ازای هر ۱۰۰ نفر جمعیت اعلام کرد و گفت: این شاخص باید به هشت مترمربع برسد.

ارزانش در پایان از وجود ۹۷۱ کتاب خطی، سنگی و نفیس در کتابخانه مولوی شهرکرد خبر داد و بر لزوم دیجیتال‌سازی این نسخه‌ها تأکید کرد.

