تصادف چند خودرویی و آتش‌سوزی در کمربندی یزد به سمت زارچ؛ یک فوتی و سه مصدوم

تصادف چند خودرویی و آتش‌سوزی در کمربندی یزد به سمت زارچ؛ یک فوتی و سه مصدوم
مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان یزد اعلام کرد: بر اثر وقوع حادثه تصادف زنجیره‌ای چند خودرو و آتش‌سوزی در محور کمربندی یزد به سمت زارچ، نزدیک پل ۹ دی، چهار تیم امدادی هلال‌احمر بلافاصله به محل اعزام شدند. این حادثه تاکنون یک فوتی و سه مصدوم بر جای گذاشته است.

به‌گزارش ایلنا از یزد، در پی اعلام وقوع تصادف چند خودرویی همراه با آتش‌سوزی در محور کمربندی یزد به سمت زارچ، حوالی پل ۹ دی، بلافاصله چهار تیم امدادی این جمعیت به محل حادثه اعزام شدند.

اعزام تیم‌ها شامل یک دستگاه آمبولانس، یک خودروی فرماندهی و دو خودروی واکنش سریع بود که در مجموع پنج خودروی عملیاتی (چهار خودروی سنگین و نیمه‌سنگین و یک خودروی سواری) در عملیات حضور داشتند.

به گفته‌ی مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان یزد، در این حادثه متأسفانه یک نفر جان خود را از دست داده و سه نفر دیگر دچار مصدومیت شدند که توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

تیم‌های امدادی هلال‌احمر پس از انجام عملیات رهاسازی، پیکر فرد فوت‌شده را جهت انجام مراحل قانونی به عوامل شهرداری تحویل دادند.

عملیات امدادرسانی، ایمن‌سازی و مهار کامل آتش‌سوزی با همکاری نیروهای آتش‌نشانی، پلیس راهور و اورژانس همچنان ادامه دارد.

