معاون جهاد کشاورزی استان خبر داد؛

تولید بیش از 684 تن عسل طبیعی در استان قزوین

تولید بیش از 684 تن عسل طبیعی در استان قزوین
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از تولید بیش از 683 هزار و 907 کیلوگرم عسل طبیعی در زنبورستان‌های استان خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین، بهزاد غیاثوند با اعلام این خبر گفت: بر اساس نتایج سرشماری سالانه زنبورستان‌ها، در حال حاضر 1742 بهره‌بردار فعال در حوزه زنبورداری در استان قزوین فعالیت دارند و 138 هزار و 740 کلونی زنبور عسل به ثبت رسیده است.

وی افزود: سرشماری زنبورستان‌ها هر ساله در پایان تابستان و آغاز فصل پاییز انجام می‌شود تا آمار دقیقی از میزان تولید عسل، تعداد کلونی‌ها و وضعیت تولیدکنندگان به‌دست آید.

غیاثوند همچنین از تولید سایر محصولات جانبی زنبورداری در استان خبر داد و اظهار کرد: زنبورداران قزوینی علاوه بر تولید عسل، موفق به تولید 380 کیلوگرم ژل رویال، 8900 کیلوگرم گرده گل و 30 هزار و 773 کیلوگرم موم طبیعی شده‌اند که این امر نشان‌دهنده ظرفیت بالای این بخش در استان است.

معاون بهبود تولیدات دامی با قدردانی از تلاش زنبورداران سخت‌کوش استان تصریح کرد: توسعه صنعت زنبورداری می‌تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال، افزایش درآمد روستاییان و حفاظت از تنوع زیستی استان ایفا کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در طرح سرشماری سالانه، آخرین اطلاعات واحدهای زنبورداری شامل تعداد و نوع کلونی‌ها، نژاد ملکه‌های مصرفی و تولیدی، آمار تولید محصولات زنبورعسل از جمله عسل، موم، بره‌موم، گرده گل، ژل رویال و زهر، همچنین میزان تلفات و علل آن جمع‌آوری و در سامانه جامع پهنه‌بندی و مدیریت داده‌های کشاورزی ثبت می‌شود.

