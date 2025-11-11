تولید بیش از 684 تن عسل طبیعی در استان قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، بهزاد غیاثوند با اعلام این خبر گفت: بر اساس نتایج سرشماری سالانه زنبورستان‌ها، در حال حاضر 1742 بهره‌بردار فعال در حوزه زنبورداری در استان قزوین فعالیت دارند و 138 هزار و 740 کلونی زنبور عسل به ثبت رسیده است.

وی افزود: سرشماری زنبورستان‌ها هر ساله در پایان تابستان و آغاز فصل پاییز انجام می‌شود تا آمار دقیقی از میزان تولید عسل، تعداد کلونی‌ها و وضعیت تولیدکنندگان به‌دست آید.

غیاثوند همچنین از تولید سایر محصولات جانبی زنبورداری در استان خبر داد و اظهار کرد: زنبورداران قزوینی علاوه بر تولید عسل، موفق به تولید 380 کیلوگرم ژل رویال، 8900 کیلوگرم گرده گل و 30 هزار و 773 کیلوگرم موم طبیعی شده‌اند که این امر نشان‌دهنده ظرفیت بالای این بخش در استان است.

معاون بهبود تولیدات دامی با قدردانی از تلاش زنبورداران سخت‌کوش استان تصریح کرد: توسعه صنعت زنبورداری می‌تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال، افزایش درآمد روستاییان و حفاظت از تنوع زیستی استان ایفا کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در طرح سرشماری سالانه، آخرین اطلاعات واحدهای زنبورداری شامل تعداد و نوع کلونی‌ها، نژاد ملکه‌های مصرفی و تولیدی، آمار تولید محصولات زنبورعسل از جمله عسل، موم، بره‌موم، گرده گل، ژل رویال و زهر، همچنین میزان تلفات و علل آن جمع‌آوری و در سامانه جامع پهنه‌بندی و مدیریت داده‌های کشاورزی ثبت می‌شود.

